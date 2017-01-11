В Ярославской области на день запретили делать аборты

В Ярославской области 11 января запретили делать аборты. Акция получила название "День тишины". Ее инициаторами выступили региональная епархия и местный департамента здравоохранения.

Как сообщается на сайте Ярославской митрополии, "День тишины" приурочен "к памяти Вифлеемских младенцев, убиенных царем Иродом, желавшим погубить родившегося Богомладенца". Информацию о запрете абортов подтвердили в одной из больниц Ярославля, передает проект "Открытая Россия".

День памяти мучеников младенцев Вифлеемских Русская православная церковь отмечает ежегодно 11 января. Согласно Евангелию, в этот день по приказу иудейского царя Ирода были убиты около 14 тысяч детей до двух лет.

Помимо так называемого "Дня тишины", в Ярославле сегодня, как ожидается, пройдет акция "Свеча памяти" – в память о "погибших от руки Ирода младенцев", а также об "убиенных в утробе матери".

В сентябре патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию с призывом исключить аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Эту инициативу, согласно результатам социологических опросов, поддержали около 70 процентов россиян.

Однако Федеральная экспертная рабочая группа решила не исключать прерывание беременности из ОМС после того, как в Минздраве заявили об опасности "криминальных абортов" в случае реализации этой инициативы.