В Сенате - слушания по кандидатуре нового госсекретаря

В комитете по иностранным делам Сената США сегодня проходят слушания по кандидатуре Рекса Тиллерсона, предложенной избранным президентом Дональдом Трампом на пост государственного секретаря.

Ожидается, что Тиллерсона спросят о деловых связях с Россией и о том, как он намерен ликвидировать активы, создающие риск конфликта интересов.

С 1 января Тиллерсон покинул пост директора Exxon Mobil. Ранее были опубликованы данные о том, что большая часть его полумиллиардного состояния вложена в акции этой нефтедобывающей компании, которые он планирует продать. Оставшуюся часть капитала - примерно 180 миллионов долларов - Тиллерсон намерен передать в доверительный траст.

В случае утверждения его в должности госсекретаря он также будет вынужден выйти из совета директоров научно-исследовательских и общественных организаций и отказаться от бонуса в 7 миллионов долларов, который полагается ему в качестве выходного пособия.

Во вторник на вопросы сенаторов отвечал республиканец Джефф Сешнс, выдвинутый Трампом на пост министра юстиции, который является в США также генеральным прокурором.

