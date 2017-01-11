"Церкви вернут то, что ей не принадлежало"

Первый скандал по поводу возможной передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ разгорелся летом 2016 года. Тогда правительство Санкт-Петербурга отказало церкви, заявив, что после передачи бремя содержания собора легло бы на город. Но 10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что передача Исаакиевского собора церкви – «решенный вопрос». Дискуссия о том, из чьего кармана после этого будет оплачиваться содержание собора-музея, который до сих пор успешно зарабатывал деньги, разгорелась заново.

Николай Подосокорский

РПЦ до конца 2017 года заберет Исаакиевский собор, который ей никогда не принадлежал. Платить же за его содержание все-равно придется городу и налогоплательщикам. Сказать спасибо за это надо губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, который поручил передать Исаакиевский собор в ведение Русской православной церкви к декабрю 2017 года. Произошло это после личной просьбы патриарха Кирилла. В Исаакиевском соборе на данный момент работают до 200 экскурсоводов, только за прошлый год храм посетили 3,9 млн туристов, заработок музея составил более 800 млн рублей, из этих средств удалось полностью оплатить реставрацию собора. В случае передачи храма РПЦ отвечать за состояние памятника ЮНЕСКО будет городской комитет по охране памятников, экспозиция музея (в том числе посвященная блокаде Ленинграда) может переехать на Большую Морскую или Думскую улицу.

Дмитрий Сухарев

Передача Исаакиевского собора РПЦ фактически означает следующее:

1. Собор остается в собственности Санкт-Петербурга, а значит будет нести затраты на ремонт и реставрацию собора.

2. Все сборы в соборе осуществляет РПЦ. Деньги остаются у них же. А вот платы за аренду не будет.

В прошлом году Исаакиевский собор собрал 800 миллионов рублей, за счет которых, в частности, проводилась реставрация. Решение Полтавченко означает, что эти деньги город больше не получит. Их придется взять из городского бюджета.

800 миллионов рублей - это одна школа. Или детский сад.

Этот "губернатор" не умеет и не может ничего. Стадион строит 10 лет и уже сейчас по цене он скоро обойдет Уэмбли. Метро при Полтавченко строится долго и дорого. Асфальт с дорог сходит каждую весну. Колейность - это уже нормальная ситуация для 90% городских дорог. Пора признать, что Полтавченко - управленческий импотент.

P.S. Зато сынульку миллиардером сделал, ага

P.P.S Может, пора поднять вопрос отзыва губернатора?

ТАСС со слов губернатора Полтавченко сообщило, что содержать здание все же будет РПЦ:

"Как работал (с точки зрения доступа - прим. ТАСС), так и будет работать", - отметил губернатор. Он уточнил, что собор передается РПЦ в пользование, дальнейшее содержание его будет осуществляться за счет церкви.

Однако церковь уже заявила, что рассчитывает на субсидии со стороны государства.



Вопрос, как городская администрация компенсирует потерю доходов от деятельности музея, остается актуальным.

Myasnikova Olga

У меня только один вопрос к РПЦ. Исаакиевский собор дает бюджету 800 млн рублей, из которых покрываются расходы на всю питерскую культурку. На Фонтанке даже как-то шутили, что колонада кормит всех театралов этого города. После передачи Исаакия РПЦ, никаких 800 млн в бюджете уже не будет, а значит, эти деньги надо будет искать в других статьях. Все мы представляем, какие статьи обычно у нас идут под нож. Поэтому мне интересно, как реституция в данном случае поможет бездомным, школам, учителям, больницам, у которых эти деньги отнимут? Ведь деньги отнимут прежде всего у них, отнимать у АИП уже нечего.

И это не говоря о том, что в какой-то момент придется выделять деньги на содержание здания.

Комментаторы предлагают не останавливаться на Исаакиевском соборе.

Aleksey Prudco

Власти Санкт-Петербурга намерены уже в 2017 году передать Исаакиевский собор в ведомство РПЦ, сообщается в новостях.

А кладбище под названием "Красная площадь" и главная могила "Мавзолей" РПЦ не хочет наконец себе забрать?

​



Но большинству не до шуток. Несмотря на то что РПЦ обещает сохранить за зданием музейные функции, многие опасаются, что церковники могут ограничить доступ в собор.

Aleksandr Pereverzin

Думаю, в таком случае смотровую площадку рано или поздно прикроют. :(

Elena Rybakova

Будучи в музее Александровская Слобода, я попыталась войти в Собор, уже принадлежащий РПЦ. Перед моим носом протянули верёвочку и сказали, что служба закончилась и входа нет. А когда я достала фотоаппарат снять хотя бы вход в собор, то сказали, что съёмка запрещена и сейчас выведут меня с милицией.

Татьяна Мэй

При переводе в действующий храм на посетителей накладываются обязательные ограничения, это раз. Ригидность, зачастую хамство служителей при храме, особенно знаменитых "бабушек", поразительное недружелюбие распугивает людей. Это два.

Беспокоит комментаторов и возможное ухудшение состояния собора, а также сохранность коллекции, которая в нем находится.

Evgeny Vorushilov

Кто в теме. Казанский - принадлежит РПЦ. Разбитая плитка, разбитые двери, убогость внутри, вечный холод и сырость. Так не содержат памятник культуры и национальное достояние.

Спас на Крови, который расположен напротив, наоборот же очень ухожен, персонал следит за ним, вкладывает туда душу. Принадлежность - Минкульт. Мои соболезнования работникам Исаакиевского собора, я знаю, как вы боролись за него. Но уж такое время, сами понимаете.

Victor Pasternak

В музейной коллекции находится множество музейных предметов, в том числе - Царские врата (как указано на сайте музея, "в результате долгой кропотливой работы восстановлены Царские врата храма Воскресения Христова – уникальное произведение ювелирного искусства, утраченное в послереволюционные годы. Исаакиевскому собору был возвращён его голос – своё место на звонницах заняли специально отлитые колокола").

В ближайшее время я планирую написать запрос в музей с просьбой предоставить информацию об объектах, религиозного назначения, которые составляют музейную коллекцию учреждения. Музей должен будет ответить в течение 30 дней.

Передача возможна только без предметов, входящих в музейную коллекцию.

А если передача без них невозможна - религиозная организация должна пускать слюни на что-то другое.

​

Многие указывают на то, что здание никогда не принадлежало церкви.

Илья Варламов

Полтавченко отдаёт Исаакиевский собор РПЦ. Именно отдаёт, а не возвращает, как пишут некоторые. У особо верующих и других любителей скреп есть теория, что Исаакий должен быть возвращён попам, потому что когда-то он находился в ведении РПЦ. Так вот, Исаакий РПЦ никогда не принадлежал и никак не может быть им возвращён.

Исаакиевский собор всегда принадлежал государству, в том числе и в период империи. Построен он был на государственные деньги и пожертвования, церковь тут была вообще ни при чём. Просто теперь особо ретивые попы решили отжать себе один из главных символов Петербурга.

Thomas Cranmer

Мне кажется, тут всё довольно нехитро. До 1917 года церковные имущества, в т. ч. храмы и монастыри, были собственностью либо государства, либо частных лиц. При этом Московский Патриархат в его нынешнем виде появился на свет значительно позже и юридическим наследником всего этого быть не может ну вообще никак.

Разумеется, советская власть поступила по отношению к храмам как варварская орда, коей она и была. Но примерно также она поступила и по отношению ко многим другим государственным материальным ценностям.

Я убежден, что здания, предназначенные для богослужения, для богослужения и должны употребляться. Но это никак не значит, что они не могут одновременно быть музеями, концертными залами и т.п. И уж точно не значит, что они непременно должны принадлежать какой-то религиозной организации. Собственно, и в средние века, и в новое время церкви часто и строили, и держали в собственности частные лица (дворяне, помещики, купцы) - и это никак не мешало богослужению. Равно и сейчас никто из руководства РПЦ не смущается и не возмущается тем, что кафедральный собор Московского Патриарха принадлежит не Церкви, а московской мэрии.

(Отступление от темы: сейчас снова возникло такое явление, как строительство храмов частными лицами. Порой церковные власти ведут себя в отношении таких замечательных проектов как настоящие бандиты. Типа, дом может быть частным, а если на доме прилепить крест, то он автоматически становится собственностью РПЦ).

Говоря проще, храмы, в т.ч. старые, передавать религиозным структурам, конечно, можно. Но (1) не в рамках реституции (относительно дореволюционного имущества она, по-моему, в России совершенно не возможна) и (2) при условии несения религиозной организацией всех расходов по содержанию храма. Но при этом я-таки убежден, что если храм остается храмом (многие же перестроены так, что не узнать) и принадлежит государству (т.е. всем людям), то дело чести и правды государства - позволить совершать там соотвестующее служение, если есть желающие это делать. В какой форме и как часто - надо решать в каждом случае отдельно. Хотя бы ради уважения воли и памяти тех, кто этот храм когда-то возвел именно для такого служения.

Maxim Sorochenko

По поводу Исаакиевского собора:

1. Данный храм НИКОГДА не принадлежал РПЦ - ни до революции, ни после.

Подарочек, которое сейчас собрались сделать им буржуазное правительство - это прямое нарушение воли русских царей, видевших его строго государственным и никак иначе.

2. Как только попы почувствуют себя там хозяевами - из Исаакия тут же будут вычищены любые намеки на античность, из которой в этом храме состоит чуть менее, чем всё.

Такие дела.

На это есть ответный аргумент: собор строился тогда, когда церковь не была отделена от государства.

Oleg Kozyrev

Не надо лукавить. Никакое не "государство" строило Исаакиевский собор. Его строили верующие люди (и простые и царствующие) для верующих людей. Пришли коммунисты, устроили там глумление в виде антирелигиозного музея, а теперь глумятся вновь, размышляя, вернуть ли собор верующим людям, или нет. Конечно вернуть!

При этом на мой взгляд в отношении исторических зданий государство вправе требовать обременение для религиозных организаций - требование содержать такие исторические здания в должном виде, а также поддерживать туристическую инфраструктуру на должном уровне. И лишь если религиозная организация по каким-то причинам не может, не тянет такого рода ответственность за здание - лишь тогда государство должно брать эти сооружения под свое крыло. Т.е. тогда уже становиться и полноправным хозяином таких сооружений, оставляя определенное время и формат для отправления религиозных обрядов организациями.

Итого - государство не вправе не возвращать РПЦ ее собственность. Но государство может требовать от РПЦ содержать здание в должном порядке. И РПЦ в свою очередь должна сама покрывать все расходы. Если не справляется - то тогда функции владельца опять должны перейти государству.

Пора уже начать уважать собственность, нам не принадлежащую. Как неправильно покушаться на собственность горожан и строить религиозные сооружения в общественных скверах и парках - равно неправильно не возвращать РПЦ то, что исторический ей и принадлежало.

И все же в требовании церкви отдать ей Исаакиевский собор многие видят свидетельство алчности.

Andrei Desnitsky

Плохо понятны мотивы этого решения, кроме банальной жадности: дайте нам!

Огромный, очень сложный и дорогой в содержании музейный храм в центре Петербурга.



В городской администрации сомневаются, что передача состоится в назначенный срок, сообщает «Фонтанка»:

«Губернатор поставил задачу: передать собор к декабрю 2017-го, задача абсолютно нерешаемая из-за бумажной волокиты, скорей всего, реальный срок — 2019 год», — заявил собеседник издания.

Согласен с этой оценкой и директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров, который в комментарии ТАСС уточняет:

«Основываясь на опыте передачи церкви Сампсониевского собора, занявшей 1,5 года, могу предположить, что по самым оптимистичным подсчетам аналогичный процесс в Исаакиевском соборе может занять от 24 до 36 месяцев.»

То, как губернатор Полтавченко объявил о передаче, заставило многих предположить, что решение он принял единолично.

Александр Фролов

У меня внезапно возникло ощущение, что город Санкт-Петербург - это такой увеличенный и гротескный вариант Новгородской области в худшем его проявлении. Объясню почему - в 53 регионе сидит уже 9 лет некий барин, который считает бюджет своей казной, а жителей региона своими холопами, ага, а журналистов (вне зависимости от того, в каком издании они работают) своими летописцами.

В Питере, хоть и не в таком закошмаренном варианте, но истрия примерно такая же. Сначала даже в "демократию" поиграли, когда решение о переименовании одного из мостов принимала якобы топонимическая комиссия, когда народ возмутился и вышел митинговать, по стандартной схеме пустили пару демшизоидов-"оппозиционеров", чтобы одним из видом дискредитировать все эти выступления и назвать людей "Пятой колонной" и мост сохранил название, которое дала якобы комиссия.... Но тут была хоть какая-то попытка изобразить демократию, как я сказал выше. <...>

Ну и сегодняшняя новость про передачу РПЦ Исаакия. Губернатор Полтавченко видите ли заявил, что "Вопрос решен". Сам не слышал, документа не видел, а питерским коллегам, извините, склонен немного не доверять, что он именно так сказал, но если так, то это полное наплевательство на мнение горожан. Полтавченко решил опять самолично решить?

Татьяна Мэй

Ну, понеслось. Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. У меня возникло несколько вопросов. Какого рожна Полтавченко заявляет о том, что вопрос решен, словно собор - его личная нюхательная табакерка, которую он счел нужным передарить Гундяеву. Очень опрометчиво, Георгий Сергеевич.

И я тоже за справедливость. Вот была такая Сергиевская церковь. В тридцатые ее для своих нужд прибрало, перестроив, НКВД. Сейчас в ней активно функционирует приемная управления ФСБ по Петербургу. Дико извиняюсь. Когда ФСБ отдаст церковь обратно?

И еще очень волнует судьба Диоскуров перед Манежем. В бытность Исаакия действующим храмом капитул собора решил, что язычники в вольных позах, да еще без всякого намека на штаны (про их коней и говорить нечего) - позорят славный институт церкви. И разнузданных Кастора с Поллуксом перетащили к конногвардейским казармам. А вернули на место только после революции.

Что там капитул думает насчет язычников? И не ждет ли их участь Мефистофеля с Лахтинской?

Elena Babich

По Конституции источник власти - народ, а разве это воля народа? Полтавченко с мордовской братией войдут в историю, как разрушители культурной столицы.

Alexandra Garmazhapova

Когда у тебя в голове чеченские беженцы в Бресте, как-то не до передачи Исаакиевского собора РПЦ. Единственное непонятно, почему все так удивляются - губернатор-беспредельщик с ПГМ отжал у налогоплательщиков величайшее творение архитектуры, и?

Mihail Mischek

А давайте подарим РПЦ вместо Исаакия нашего любимого полтавченко. Да. Большая жертва . А что делать ... Таксказать с любовью , от всего города

Против решения губернатора выступил депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник.



Присоединился к нему и его коллега по Законодательному собранию Борис Вишневский:

Губернатор Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен.

На мой взгляд, это огромная ошибка. И она будет исправлена.

Закон позволяет гражданам обратиться по этому вопросу в суд, если они полагают, что их права и интересы нарушены.

Я считаю, что мои права и интересы этим решением будут нарушены.

Встретимся в суде.

Хотите второй Охта-центр, Георгий Сергеевич? Вы его получите.

Кстати, тогда нам тоже говорили, что "вопрос решен".

Напомнить, что было потом?

Надежда Зайцева

Решальщики порешили. Несмотря на то, что было столько голосов против этого шага от экспертов и горожан, никаких обсуждений и дискуссий не случилось. Неразговорчивый мужчина с усами, который не раз демонстрировал, что ему плевать на мнение населения, просто сообщил нам, что "вопрос решен". Вот это невозможно просто так принять. Очень надеюсь, что еще будет борьба, которую предрекает Борис Вишневский.

Diana Kachalova

Господа, вот просто дико нажигает, аж кушать не могу! Где и когда народный сход против наглого заявления полтавченко про то , что вопрос о передаче Исаакия РПЦ "уже решен"? Я что- то пропустила? Сижу, рисую плакат - куда нести?

UPD Может в пятницу, 13-го))), у Исаакиевского собора?

Борис Вишневский

Друзья, идею Diana Kachalova собраться 13 января, в пятницу, у Исаакия по известному поводу поддерживаю.

Предложил бы время - 17 часов. Или в 18. Возможны и другие варианты.

В формате "встреча с депутатами", не требующая никаких согласований. Примерно на час. Естественно, готов быть.

Завтра (точнее, уже сегодня) обсудим с коллегами в ЗАКСе. Надеюсь, поддержат.

Пишите, что думаете.

Активисты опубликовали на сайте Change.org петицию к Георгию Полтавченко и Владимиру Путину, в которой требуют остановить передачу РПЦ Исаакиевского собора.

Передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами.

Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии.

Будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая (вряд ли РПЦ будет проводить экскурсии,организовывать разнообразные выставки и концерты классической музыки). Исаакиевский собор также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно храм посещают более трех миллионов туристов из разных стран. Музей является третьим по посещаемости в Санкт-Петербурге.

Движение «Весна» провело у собора акцию протеста:



Противники передачи собора есть и среди прихожан РПЦ.

Ivan Pavlov

Несмотря на то, что я православный, я считаю это решение совершенно неправильным, увы.

Однако большинство православных комментаторов решению рады.

Andrey Klochkov

Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!

Поздравляю петербуржцев с победой!

Юрий Пронько

Слава Богу!

Будучи 7 января на Рождественской службе в Смольном соборе, который в начале 2016 года был возвращен Русской Церкви, подумалось, что как же было бы замечательно, если бы городские власти Петербурга вернули Церкви Исаакиевский собор и Спас-на-Крови.

Не прошло и трех дней, как благая весть пришла из имперской столицы России...

Елена Викторовна

Наконец то! Теперь Спас на Крови остался.

Ваще, читая разнообразные коменты-просто страшно становится от высказываний атеистов. Это памятник архитектуры, культурное наследие, верующие все там свечками закоптят!! А когда древние храмы взрывали, когда в овощехранилища их превращали, так все отлично было? Средневековые фрески не страдали?

Vsevolod Chaplin

Наконец-то! Решен вопрос о передаче в пользование Церкви Исаакиевского собора. Сейчас, конечно, поднимется страшный вой. А вот, собственно, почему?

Реальная польза государству от пребывания храма в составе музея было только в виде налогов от той части денежных поступлений, которая не шла на расходы самого музея (400 человек штата, а в приходе вряд ли наберется 40). Вход будет без билетов - а сейчас 400 р. с колоннадой. Никаких иудеев, мусульман, атеистов, конфуцианцев и даосов из собора гонять не будут, конечно же.

Во всех постсоциалистических странах, кроме России, Беларуси, Украины и Молдовы, религиозным общинам вернули в порядке реституции всю собственность - земли, доходные дома, леса. Наша Церковь согласилась ограничиться имуществом религиозного назначения - пошли на очень нелегкий компромисс, хотя формальная справедливость диктовала более жесткую позицию.

Но некоторые все равно будут кривиться, а то и кричать от ужаса. И требовать "моратория на передачу церквей православным". Хотя если костел передадут - эти же люди станут радоваться (я тоже порадуюсь: костелы - католикам, евреям - синагоги, мусульманам - мечети).

Может быть, причина элементарна: некоторым просто шибко не нравится Православие... Потому что оно несовместимо с их планами на собственную жизнь, а заодно и на страну, на народ, на политику, экономику и культуру. Ну и просто не нравится, вот и все. Ты виноват уж тем...

Но виноватыми в итоге, похоже, окажутся все же те, кто борется с передачей собора церкви: председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров уже объявил их «провокаторами» и «поджигателями войны», сообщает Интерфакс, а председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации Леонид Калинин заявил, что петербуржцам нужно объединиться вокруг этой задачи, а не "устраивать революции", цитирует ТАСС. И есть ощущение, что о революции он вспомнил не зря.

Эль Мюрид

Все-таки Исаакиевский собор передают церкви. Об этом объявлено уже официально.

В свое время и власть, и иерархи были безмерно удивлены, когда народ-богоносец с остервенением и ненавистью по полной программе оторвался на тех и других. Оставшиеся в живых бывшие правители объяснли себе всё затуманенным комиссарами народным разумом. Понять, что чудовищная алчность и полное отсутствие берегов власть имущих работает на народный гнев лучше любых агиток и лозунгов, им так и не удалось.

Проблема с осатаневшим от денег священством на самом деле решаема совершенно будничным и цивилизованным способом - как только РПЦ перестанет получать из бюджета всеспомоществование, а также безбрежные льготы на ведение ею разнообразной коммерческой деятельности, она вдруг обнаружит, что захваченный имущественный комплекс содержать не просто затруднительно, а совершенно невозможно - и тогда всё, что заглочено, будет возвращено практически добровольно и с песней.

Очевидно, что сейчас никакие петиции и протесты ни малейшего впечатления на власть не произведут - она настолько презирает народ и брезгует им, что вряд ли сочтет нужным даже отвечать. Но когда придет время, и нынешние клептократы, наконец, получат по заслугам, такого рода проблемы можно решить без битья посуды, окон и развешивания на фонарях. Другой вопрос, что уйти они могут слишком поздно, и ненависть к ним перевесит все доводы разума. Тогда повторится все то, что было в двадцатые годы.

Народ-скрепоносец пока доедает последнее, и не готов к перепоказу своего отношения к ворам и бандитам, захватившим страну. Но нынешние темпы грабежа неизбежно ведут к тому, что все классические признаки про обнищание народных масс выше всякого предела, не могут жить по-старому и не могут управлять по-новому постучатся в дверь. И этому виной будет не злокозненный Госдеп или пятая колонна - власть трудится за них за всех, как Стаханов в забое - выполняя по десять норм за смену.

Украденный у народа Исаакий - просто еще один булыжник, вывернутый из мостовой. Они пока накапливаются.