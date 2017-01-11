Взыскивать можно, отбирать нельзя. Эфир в 18:05

1 января в России начал действовать закон, устанавливающий правила общения между должниками и коллекторами. Предполагается, что новый закон значительно ограничит взыскателей, использующих в своей работе неприятные и даже опасные для должников приемы.

Теперь за назойливые звонки, письма, в том числе электронные, угрозы и психологическое давление собирателей долгов могут серьезно оштрафовать. Помогут ли эти штрафы и ограничения? Чего ждать от нового закона и кто от него выиграет больше должники или их кредиторы?

В студии Радио Свобода: директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин и эксперт Союза защиты прав потребителей финансовых услуг (эта организация больше известна под названием Финпотребсоюз) Сергей Гирнис.