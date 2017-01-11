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В Якутске из-за фильма "Викинг" запретили картины Paramount Pictures

Архивное фото

Архивное фото

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В Якутске местному кинотеатру "Лена" запретили показывать четыре фильма американской студии Paramount Pictures из-за отказа увеличить количество сеансов российской картины "Викинг". Об этом сообщает издание TJournal.

Кинотеатр лишили права показывать фильмы "Ла Ла Лэнд", "Молчание", "Три Икса: Мировое господство" и "Звонки". Эксклюзивным дистрибьютером этих картин в России является компания "Централ Партнершип", она же – прокатчик "Викинга".

Ранее кинотеатр "Лена", в котором всего один зал, не смог договориться с "Централ Партнершип" о количестве показов российского фильма – компания требовала поставить пять сеансов. В ответ руководство кинотеатра было вынуждено отказаться показывать картину.

Замдиректора якутского кинотеатра Георгий Николаев отметил, что запрет на прокат фильмов Paramount Pictures в "Централ Партнершип" объяснили фразой: "Потому что "Викинг".

Фильм "Викинг" вышел в прокат 29 декабря. Бюджет картины превысил миллиард рублей. В ее финансировании, в частности, принял участие федеральный "Фонд кино". Продюсером выступил директор "Первого канала" Константин Эрнст.

За две недели сборы "Викинга", по разным данным, составили от 300 миллионов до миллиарда рублей.

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