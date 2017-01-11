Норвегия первой в мире начала полное отключение FM-радио

Норвегия в среду начала постепенное закрытие радиостанций в FM-диапазоне. До конца 2017 года страна перейдет от аналогового радио к цифровому, став первым в мире государством без FM-вещания.

Нововведение коснется всех частных и общественных национальных радиостанций. Местным радиокомпаниям позволят продолжить вещание на ультракоротких волнах до 2022 года. По данным норвежских властей, около 70 процентов приемников в стране принимают цифровой радиосигнал, при этом две трети жителей Норвегии считают отказ от FM-диапазона преждевременным.

Цифровое вещание дешевле в обслуживании и считается более надежным: в районы с фьордами цифровой сигнал проникает намного легче. Кроме того, FM-радио проигрывает цифровому по качеству звука. Кроме Норвегии от вещания в FM-диапазоне планируют отказаться Великобритания, Дания и Швейцария.

Вещание на частотах FM впервые началось в США в 1945 году.