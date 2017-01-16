Быть отщепенцем

Приняв приглашение бывшего сослуживца, побывал на его дне рождения. И прежде всего, с некоторым удивлением, узнал о том, что мои сетевые публикации снискали некоторую, пусть скромную, известность. Выглядело это так: пожилой приятель моего бывшего коллеги, сурово оглядев меня с головы до ног, с неодобрением поинтересовался:

– Ну что? Все пишете там у себя?

Так как вопрос прозвучал слишком уж неопределенно, я аккуратно поинтересовался, что именно он имеет в виду. Но внятного ответа не получил, мой собеседник предпочел сразу перейти к конкретике:

– Вот все что-то пишете и пишете. По-вашему, все в стране плохо и ничего хорошего не происходит. Власть ругать – много ума не надо, а ты сам-то для страны что хорошего сделал? Раз сами живете плохо, так нечего за людей говорить. Идите работайте лучше, чем языками чесать.

Когда я ответил, что в общем-то работаю, что публицистика – так, копейки приносит и то не всегда, меня опять окинули взором, только теперь уже пренебрежительным. Нелегко быть "пятой колонной", когда на тебя смотрят как на владельца полных госдеповского печенья закромов. А ты при этом, как почти все твои знакомые, живешь от зарплаты до зарплаты, кое-как концы сводишь. По идее, можно было бы вступить в спор и попытаться убедить оппонента в том, что это позиция у тебя такая. И по отношению к действующей российской власти, и касательно того, что сейчас происходит в стране.

Или привести контраргумент: именно эта власть добилась того, что в обществе почти не осталось промежуточных мнений. Граждане России распались на два непропорциональных лагеря, в соотношении 9/1 – и одна часть теперь всегда "за", а вторая часть всегда "против". Равно как и то, что подобное можно сказать об отечественных СМИ – чем хуже становится жизнь, тем более остервенело 90% журналистов готовы доказывать россиянам, что вокруг все просто замечательно. Почему же тогда не может существовать хотя бы горстка изданий, которые в эту бочку благоухающего елея не могут добавить свою ложку с полезной касторкой?

Сколько бы пропаганда ни уверяла россиян в наличии тайных врагов, выкручивающих лампочки в подъездах, обычные люди принимают подобное на веру чуть менее, чем никак

Утверждение "вы пишете про Россию только плохое" некорректно и не соответствует действительности. В противовес можно заявить еще и следующее: ничего, с "положительным" прекрасно справляется подконтрольная Кремлю пресса. В России сейчас все хорошо, все плохое заключается только в ее врагах, внешних и внутренних. Но аргументы подобного рода, скорее всего, просто не сработали бы. Говорю со знанием дела, потому что пережил два-три года назад такой период, когда пытался в чем-то убедить многих своих знакомых. Особенно в то время, когда у многих из них глаза горели лихорадочным огнем от воссияния величия родины путем отбора 25 тысяч квадратных километров у соседнего "братского" государства. Особо враждебной реакции на свои доводы я тогда не встречал. Скорее на меня смотрели как на дурачка, а то и как на умалишенного. "Вся страна, в едином патриотичном порыве воспряла", – тут-то ничего не скажешь, так оно и было. На резонные, с моей точки зрения, замечания о том, что наша страна творит невесть что: на 14-м году XXI века как ни в чем не бывало аннексирует под надуманным предлогом чужую территорию, – следовали усредненные пропагандой ответы. А именно: "Там же хунта, это наша земля, потому право имеем, Хрущев, дурак, подарил".

И вот на этом самом дне рождения, под вечер, когда собравшаяся компания подразмякла, пошли разговоры "об общем положении дел". Выяснилось, что жизнь сейчас все же не совсем сахар, что есть проблемы, есть. Ну не отнимешь этого у нашего народа: пусть и осторожное, но прорывается желание покритиковать окружающую действительность, а вместе с ней и власть имущих. Надо признать: сколько бы пропаганда ни уверяла россиян в наличии тайных врагов, выкручивающих лампочки в подъездах, обычные люди принимают подобное на веру чуть менее чем никак. Да, бояре у нас плохие, особенно те, что "на местах". Мэр вот врун, губернатор. А президент – ну так разве же он за всеми уследит? И так делает что может.

Я вспомнил своего ныне покойного родственника из 90-х годов, когда я сам был еще подростком. То был пылкий коммунист (хотя скорее считал себя таковым), разумеется, безмерно страдавший по недавней кончине СССР. Ельцина он презирал и ненавидел до глубины души. О чем при каждом удобном случае напоминал окружающим. Однажды, в моем присутствии, он увидел по телевизору выступление артиста Хазанова, который как раз пародировал Ельцина. Реакция на это выступление была поразительной. Мне сообщили, что вот попробовал бы такой шут гороховый такими непотребными вещами заниматься – высмеивать главу государства во времена, скажем Брежнева. Или Андропова. Так быстро бы поехал куда-нибудь на север, лес валить. А ныне вот, совсем распустились! Сам я тогда особой логики в таком заявлении не уловил. Печально, что с тех пор прошло двадцать лет и, глядя на происходящее сейчас, я не вижу ее и сегодня.

Сергей Богданов – журналист и блогер