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Новости

Государственные СМИ приравняли к предприятиям "обороноспособности"

Генеральный директор государственного предприятия "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

Генеральный директор государственного предприятия "Россия сегодня" Дмитрий Киселев

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Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попала в перечень федеральных предприятий, имеющих "существенное значение" для обороноспособности и безопасности государства, а также "обеспечения прав и законных интересов" россиян.

Всего в перечне 64 предприятия. Список утвержден правительством России. Помимо ВГТРК в него, в частности, вошли информационные агентства "Россия сегодня", ТАСС, телецентр "Останкино" и оператор связи "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

В перечне также указаны предприятия Федеральной службы охраны, Министерства обороны, Управления делами президента, госкорпорации "Росатом" и Федеральной службы безопасности. В списке, например, значатся судоремонтные заводы и ведомственные гостиницы.

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