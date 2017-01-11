Государственные СМИ приравняли к предприятиям "обороноспособности"

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) попала в перечень федеральных предприятий, имеющих "существенное значение" для обороноспособности и безопасности государства, а также "обеспечения прав и законных интересов" россиян.

Всего в перечне 64 предприятия. Список утвержден правительством России. Помимо ВГТРК в него, в частности, вошли информационные агентства "Россия сегодня", ТАСС, телецентр "Останкино" и оператор связи "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС).

В перечне также указаны предприятия Федеральной службы охраны, Министерства обороны, Управления делами президента, госкорпорации "Росатом" и Федеральной службы безопасности. В списке, например, значатся судоремонтные заводы и ведомственные гостиницы.