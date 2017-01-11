Журналисты определили дату смерти нацистского преступника Бруннера

Бывший офицер СС Алоис Бруннер, ответственный за депортацию и убийства 125 500 европейских евреев в нацистские лагеря смерти, умер в сирийской тюремной камере в 2001 году. Об этом сообщают двое французских журналистов Хеди Ауидж и Матье Палаейн, проведших расследование об обстоятельствах смерти эсэсовца.

До сих пор считалось, что Бруннер, являвшийся правой рукой Адольфа Эйхмана, умер в Дамаске в 2010 году, куда он бежал в 1954 году и, как считали охотники за нацистами, жил под охраной государства.

В докладе, опубликованном в ежеквартальном журнале Revue XXI, Хеди Ауидж и Матье Палаейн утверждают, что информация, полученная от трех его телохранителей, подтверждает, что Бруннер умер вскоре после смерти сирийского лидера Хафеза Асада в 2000 году.

В интервью французскому радио журналисты сообщили, что Бруннер фактически являлся сотрудником руководства Сирии, где он тренировал спецслужбы. После смерти Хафеза Асада он впал в немилость у его сына Башара и был помещен в тюрьму, где и скончался.

Бруннер заочно был приговорен к смертной казни во Франции в 1954 году за преступления против человечности. Он потерял пальцы и глаза в результате двух покушений при помощи писем-бомб, которые, как считается, отправляли израильские спецслужбы.