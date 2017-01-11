Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич объявила о выходе из Русского ПЕН-центра. Об этом сообщает издание "Наша Нива".

По словам писательницы, он приняла такое решение в связи с исключением из организации журналиста Сергея Пархоменко. "Темную" часть Русского ПЕН-центра победить не удалось, заявила Алексиевич.

За последние два дня ПЕН-центр также покинули писатели Борис Акунин, Александр Иличевский и поэт Лев Рубинштейн. Сергей Пархоменко исключен из клуба с 10 января. В руководстве организации заявили, что журналист вел "провокационную деятельность".

Сам Пархоменко считает, что решение о его исключении связано с опубликованным на сайте "Эха Москвы" текстом про публичный отказ руководства Русского ПЕН-центра от заявления в поддержку Олега Сенцова.