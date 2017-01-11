Поток мигрантов в Германию за 2016 год сильно сократился

В Германии в прошлом году более чем в три раза уменьшился поток беженцев, по сравнению с 2015 годом. При этом, несмотря на то, что в страну въехало меньше людей, число заявлений на предоставление убежища возросло.

Как сообщает агентство Франс-Пресс, в 2016 году в ФРГ прибыли около 280 тысяч просителей убежища. Годом ранее число мигрантов составило почти 900 тысяч. Власти Германии связали уменьшение потока мигрантов с соглашением по беженцам с Турцией и закрытие так называемого "балканского маршрута", по которому мигранты нелегально попадали в Западную Европу.

Одновременно с этим число соискателей убежища возросло. В прошлом году миграционное ведомство Германии из-за перегруженности не смогло принять заявления болього числа мигрантов, из-за чего прошения об убежище начали рассматривать только сейчас. Больше всего в Германию прибыло беженцев из Сирии, Афганистана, Ирака, Албании и Эритреи.