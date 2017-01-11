В Польше оппозиция предложила отложить работу Сейма до 18 января

В Польше оппозиционная партия "Гражданская платформа" предложила отложить возвращение Сейма с зимних каникул на неделю, чтобы дать время для переговоров, направленных на прекращение сидячей забастовки оппозиционных депутатов, протестовавших в отношении голосования по бюджету 2017 года.

Кризис начался в середине декабря, когда ряд шагов ультраправой правящей партии "Право и справедливость" по ограничению количества журналистов в Сейме и их права на сообщения из парламента побудили оппозиционных законодателей начать сидячую забастовку.

Это привело к тому, что ПиС провело голосование по бюджету 2017 года во вспомогательном помещении Сейма. В результате оппозиция обвинила правящую партию в незаконном голосовании.

"Гражданская платформа", объявила во вторник, что будет придерживаться блокады парламента, если ПиС попытается возобновить работу парламента в среду.

Лидер партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына объявил, что его партия займет "любую комнату, где (ПиС) будет пытаться организовать заседание", после того, как лидер ПиС Ярослав Качиньский отказался пойти на компромисс. Партия евроскептиков "Право и справедливость" пользуется поддержкой трети поляков, несмотря на обвинения в том, что политика ПиС подрывает систему сдержек и противовесов и ведет страну к авторитарному режиму.