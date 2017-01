Колого: африканская страсть

Хедлайнеры третьего выпуска программы "Музыка на Свободе" – яркие исполнители африканской музыки в стиле колого, подтверждающие: рок-н-ролл в самом широком его понимании жив и прекрасно себя чувствует. В холодный зимний день о ярком летнем и поистине народном творчестве Айюнне Суле и его друзей из студии Свободы рассказывает рок-критик Артемий Троицкий.

Тематическая часть сегодняшней программы проходит под грифом так называемой world music – "мировой музыки", или, как ее называли еще в советские времена, "музыки народов мира". Термин расплывчатый, не слишком удачный, но уже прижившийся в музыкальном жаргоне. Возник он, как и сама мода на "мировую музыку", в 80-е годы прошлого века, когда многие аудиогурманы, пресытившись (а отчасти и разочаровавшись) в начавшей пробуксовывать рок-музыке, захотели чего-то совсем нового и экзотичного. И вполне логично, что взоры их обратились к странам третьего мира, мало затронутым гнилым западным шоу-бизнесом.

В самом деле, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Латинской Америке и черной Африке обнаружилось немало неслыханной музыки и удивительных талантов. Сегодня в "Музыке на Свободе" – Западная Африка, и, надо сказать, что редко музыка бывает такой свободной, как в стране под названием Гана. Гана, строго говоря, по сравнению с некоторыми другими африканскими региональными музыкальными державам, такими как Мали, Сенегал, Нигерия, или, естественно, Южноафриканская Республика, страна не столь заметная, и до сих пор особых лавров на ниве всемирной этнической музыки она не снискала. Но, кажется, времена меняются, и сейчас из Ганы поступают совершенно удивительные звуки, и производят они неслабое впечатление на меломанов всего мира.

Речь идет о музыкальном феномене под названием "колого". Чтобы вы почувствовали, что это такое, представлю вам запись одного из исполнителей стиля колого Айюнне Суле, песня Who Knows Tomorrow.

Непревзойденный Айюнне Суле с композицией Who Knows Tomorrow

Кстати, это редкий случай, когда песня в стиле колого исполняется на английском языке – сказывается все-таки колониальное прошлое! Сразу скажу, что все три трека колого я взял со сборника This Is Kologo Power! – "Такова сила колого!" И это в самом деле страшная сила!

This Is Kologo Power! – "Такова сила колого!"

Колого – не только стиль музыки, но и основной, даже практически единственный инструмент, который используется для исполнения этой музыки. Это струнно-щипковая штука, похожая на гитару, отчасти мандолину, еще больше на какие-то среднеазиатские инструменты типа домбры (не путать с домрой) или на более распространенную африканскую же кору. У этого инструмента – всего две струны, а корпус сделан из чего-то, по форме напоминающего не то череп, не то кокосовый орех, обтянутый козлиной шкурой. Звук специфический, прямо скажем, хотя имеет нечто общее с давнишним традиционным американским негритянским дельта-блюзом, исполнявшимся на слайд-гитаре. Вот еще один представитель стиля колого, его зовут Принс Буйю, с композицией Afashee.

Принц у нас уже был, осталось место для короля. И есть, действительно, у музыки колого свой король, зовут его Кинг Айисоба (King Ayisoba). Король Айисоба – такой же лидер колого, как в свое время Боб Марли был лидером музыки регги. Да и амбиции у него похожие. Недавно Кинг Айисоба заявил, что хотел бы сделать музыку колого такой же влиятельной и глобально популярной, как регги. Я думаю, шанс у него есть, поскольку музыка, как вы могли уже заметить, на самом деле в высшей степени эффектная, разнузданная, диковатая – но этим, собственно говоря, она и хороша.

Культ колого начинает потихоньку охватывать музыкальные круги Голландии и Германии, а там, глядишь, и вся Европа очаруется. Столица колого – городок на северо-востоке Ганы, который называется (прекрасное название, кстати) Болгатанга. И звучит там зажигательная музыка колого. Король стиля Кинг Айисоба, песня Nerba.

В пресс-релизе замечательного альбома-сборника This is Kologo power! сказано, что в Гане насчитывается уже 85 кологистов, что они уже взяли штурмом столицу Ганы Аккру, что уже проходит фестиваль музыки колого. Так что я не исключаю, что это экзотическое слово вы когда-нибудь еще услышите – и не в меломанских передачах вроде нашей "Музыки на свободе", а на каком-нибудь канале MTV.

Кинг Айисоба c зажигательной композицией Sooba

А может, группа "Ленинград" сподобится исполнить песенку в этом максимально буйном стиле.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 3):

1. The Parrots (Spain). No me gustas, te quiero, LP Los niños sin miedo

2. Sarah Cracknell (UK). On the swings, LP Red kite

3. Trupa Trupa (Poland). Wasteland, LP Headache

4. Elektro Hafiz (Germany/Turkey). Na diyeyim, LP Elektro Hafiz

5. Soft Grid (Germany). Corolla, LP Corolla

6. Ayuune Sule (Ghana). Who knows tomorrow, LP This is Kologo Power!

7. Prince Buju (Ghana). Afashee, LP This is Kologo Power!

8. King Ayisoba (Ghana). Nerba, LP This is Kologo Power!

9. Eric Serra (France) ft Inva Mulla Tchako (Albania). The Diva dance, LP The 5th element

10. The Brian Jonestown Massacre (USA). Prši prši, LP Twingy Wingy

11. 9Bach (UK). Anian, LP Anian

12. Otava Yo (Россия). У кошки 4 ноги, LP What are those for songs!

​