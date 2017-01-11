Суд назвал "праздным любопытством" запрос ФБК о поездках Шувалова

В Москве суд отказал изданию "Левиафан" (проект Фонда борьбы с коррупцией) в рассмотрении иска о бездействии правительства России, который был подан в связи с отказом властей предоставить график рабочих поездок вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом в своем блоге сообщил оппозиционный политик Алексей Навальный.

В Пресненском суде столицы объяснили отказ в рассмотрении иска тем, что запрос информации у правительства якобы является "праздным любопытством" и "незаконным интересом" журналистов "Левиафана". Навальный считает, что решение суда является незаконным, поскольку, согласно закону "О средствах массовой информации", СМИ вправе запрашивать у государственных органов власти информацию об их деятельности.

В связи с этим издание "Левиафан" подало жалобу на решение суда. Рассмотрение апелляции назначено на 24 января. Судью Пресненского суда Юлиана Лебедева, который отклонил иск, ФБК внес в так называемый "Черный блокнот" – список представителей власти, причастных к "политически мотивированным и незаконным решениям".

Согласно расследованиям Фонда борьбы с коррупцией, Игорь Шувалов владеет 10 квартирами в сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве, общая стоимость которых оценивается более чем в 600 миллионов рублей. Кроме этого, как утверждает Навальный, вице-премьер тратит 130 миллионов рублей в год на перелеты на частном самолете и еще 40 миллионов – на перелеты собак своей жены для их участия в зарубежных выставках. Для проверки именно этой информации издание "Левиафан" запрашивало график рабочих поездок Шувалова.

В сентябре экс-начальник Службы безопасности президента России Александр Коржаков заявил, что во время строительства инновационного центра "Сколково", которое началось в 2010 году, деньги в дом Шувалова "привозили в грузовиках".