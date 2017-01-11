Трамп: хорошие отношения с Россией могли бы стать "активом"

Избранный президент Дональд Трамп заявил, что не знает: будет ли он иметь хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, но утверждает, что хорошие отношения будут, как он выразился, "активом". Он также заявил, что в период его президентства Россия "будет уважать нашу страну".

Трамп выступил на пресс-конференции в своем офисе на Манхэттене 11 января. Это его первая пресс-конференция после избрания президентом.

Победа на выборах Трампа в ноябре была омрачена выводами, сделанными спецслужбами США, которые признали, что поддерживаемые правительством России хакеры взломали серверы политических партий в США и электронную почту. Трамп признал, что взлом имел место, но отрицал, что это повлияло на исход голосования.

На пресс-конференции, он выразил уверенность, что сможет восстановить сильно испорченные связи с Кремлем. "Я не знаю сложаться ли у меня хорошие отношения с Владимиром Путиным", - заявил Трамп. "Они или сложаться или не сложаться", - подчеркнул он.

"Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю, что это актив, а не ответственность, потому что у нас ужасные отношения с Россией", - сказал он.

Трамп заявил, что Демократическая партия плохо защищалась от компьютерных атак и взломов. По его словам, Республиканский комитет нашел способ защищать себя от хакерских атак и сделал "хорошую работу".

Трамп повторил, что у него нет взятых кредитов, сделок, контактов и долгов в России. По его словам, у него нет конфликта интересов ни с одной страной или её лидером. В ходе пресс-конференции выступил юридический представитель Трампа, который сообщил о том, каким будет статус активов избранного президента и членов его семьи, которые активно занимались бизнесом до избрания Дональда Трампа президентом.