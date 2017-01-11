Прощальный твит Обамы стал самым популярным на его странице

Прощальное сообщение Барака Обамы в качестве президента США стало самым популярным в Твиттере главы государства за время его президентства. Твитом поделились более полумиллиона пользователей.

"Спасибо за всё. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить – не в мои способности что-то менять, но в ваши", – написал уходящий президент в микроблоге.

Как отмечает агентство Associated Press, до этого наиболее популярным был пост Обамы, опубликованный после легализации в США однополых браков. После инаугурации избранного президента Дональда Трампа аккаунт главы государства перейдет в его распоряжение.