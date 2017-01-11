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Новости

В Бельгии задержаны двое человек по делу о терактах в Париже 2015 года

Полиция Бельгии

Полиция Бельгии

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Бельгийская полиция задержала в Брюсселе двоих человек по делу о серии терактов в ноябре 2015 года в Париже. В настоящее время идет их допрос, в ближайшее время суд примет решение о возможном аресте задержанных, сообщает агентство Reuters.

13 ноября 2015 года в результате серии скоординированных нападений и взрывов в Париже погибли не менее 130 человек, еще около 350 получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка "Исламское государство". Власти Франции ввели чрезвычайное положение, которое длится до сих пор.

По данным следствия, исполнители и организаторы терактов жили в Бельгии и получали там социальные пособия. Общая сумма выплат от государства составила более 50 тысяч евро.

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