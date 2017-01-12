Сразу не разберешь, плох он или хорош

Выступления будущего госсекретаря США Рекса Тиллерсона и избранного президента Дональда Трампа в среду не оправдали всеобщей уверенности в том, что новая администрация смягчит курс по отношению к России. Либеральные комментаторы могли праздновать победу.

Slava Rabinovich

Сегодня, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон на слушаниях в Сенате:

- Россия сегодня представляет угрозу

- Наши союзники по НАТО правильно делают, что беспокоятся по поводу России

- У России нет юридического права на Крым

- Россия должна понимать, что она должна отвечать за свои действия

- Закон Магнитского должен оставаться в действии

Явный путиноид, как можно видеть…

Yuriy Romanenko

#Тиллерсон отжигает на слушаниях в Сенате. Говорит, что нужно было дать оружие Украине, поддерживает акт Магнитского, но за диалог с Россией. Во как

Anton Krasovsky

Вы готовьтесь-готовьтесь к новой дружественной администрации

Sotnik Alexander

Нож в спину с плевком в лицо. Два в одном.

Константин Боровой

Тиллерсон разбивает Путину сердце

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Ostap Karmodi

Тиллерсон оставил впечатление не сказать, что прямо вот хорошее, но лучшее, чем я ожидал.

Похоже, это тот тип, который защищает не принципы, а интересы организации, которую он представляет. Был главой ExxonMobile - защищал ее интересы и сотрудничал с Россией. Станет главой Госдепа - будет защищать интересы Америки и сдерживать Россию. Цинично, может измениться, если Трамп будет настаивать, но по крайней мере он понимает, что Путин опасен и ему надо показывать силу - а это уже лучше, чем можно было ожидать, судя по его биографии и по выступлениям Трампа.

Отдельно удивило, что он выступил за предоставление Украине оружия.

Прокремлевские блогеры не скрывают разочарования.

russkiy_malchik

Н-да, судя по выступлениям Трампа и Тиллерсона, похоже, что даже первоначальный "медовый месяц" между США и Россией, который некоторые эксперты так сильно ждали, может не состояться. Понятно, что они говорили для американской аудитории, точнее, даже для американской элиты, но тональность слов по отношению к России вовсе не такая, как рисовали нам трампоманы. Это больше похоже не на партнёрство, а на шантаж.



Первое. Тиллерсон на утверждении своей кандидатуры в Сенате назвал присоединение Крыма незаконным актом, которое требовало силового ответа Украины с помощью США. После чего будущий Госсекретарь уточнил, что США могут признать присоединение Крыма к РФ только в случае широкого" соглашения, учитывающего интересы Украины.



Но куда важнее то, что Тиллерсон готов официально передать Киеву летальное оружие. Такой вот способ "передачи" Украины России, о котором писали "Стратфор" и "Блумберг".



Второе. Трамп дал чётко понять, что никакой перезагрузки не будет, но он заставит уважать США, навязав нам сделку. Если сделка не состоится, то он приступит к давлению. Буквально: "Я не знаю, удастся ли мне наладить хорошие отношения с Путиным. Может быть, и удастся. Но есть вариант, что не удастся. Если не удастся, то как вы думаете, неужели Хиллари могла бы быть с Путиным жёстче, чем я? Поверьте мне, что я буду жёстче".



Собственно, Трамп дал понять, что будет жёстко навязывать свои условия, а если "партнёр" на них не согласится, будет повышать ставку до тех пор, пока не продавит "парнёра". Классический образчик экспансионистской политики Запада, который рано или поздно приведёт к новому витку обострения США и России. А может, и сразу продолжит нынешнее обострение.



Третье. Трамп отнюдь не расположен к России дружелюбно и не отличается принципиально в этом от Обамы.

Но не всем ответы Тиллерсона и Трампа показались достаточно конкретными.

Valery Solovei

Дорогой редакции пишут

"тихие американцы", работающие на правительство

"Слушал сегодня назначение Тиллерсона в Конгрессе. Интересно. Явно Трамп и он пытаются оставить себе как можно больше пространства для маневра перед тем как сказать, что русские все плохие. Их главная задача сейчас хотя бы сначала встретиться с московскими представителями и поговорить. Очень логично и здраво. При этом СМИ и демократы, на мой взгляд, сильно перегибают палку - происходит перенасыщение общественного мнения в связи с нападками на Россию...

Если антироссийская тема не будет затихать, то для выступающих против России это приведет к негативному эффекту. При этом у Трампа, наоборот, развяжутся руки. Посмотрим, что у кого получится, но пока явно склонить Трампа против Путина не удается".



Bogdan Savrutsky

Ну и еще одна новость из США – слушания в Конгрессе по кандидатуре Рекса Тиллерсона, претендующего на пост госсекретаря в администрации Трампа. Чтобы ясно было, что это за человек, приведу короткий диалог. У него спрашивают: «Владимир Путин – военный преступник?» - «Я бы не стал употреблять этот термин» - «Уничтожение Алеппо с людьми – военное преступление?» - «Да» - «Его совершили по приказу Путина?» - «Да» - «То есть он военный преступник?» - «Я бы так не говорил». Ну и по кругу. В общем, мужик не лишен дипломатических навыков – это очевидно.

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Рекс Тиллерсон несколько раз повторил, что считает аннексию Крыма незаконной, однако прокремлевские СМИ нашли способ подать его слова так, чтобы порадовать патриотов.



Холмогоров Егор

Ну чо, все кричавшие про "антироссийского Тиллерсона", подавились?

Чувак даже на слушаниях в сенате где речь идет о судьбе его должности открыто говорит о готовности признать Крым Россией.

При условиях. Ну так дипломатия и состоит во взаимном выдвижении условий...

Ту же формулировку можно истолковать и противоположным образом.

Oleg Kashin

Американская администрация признает Крым частью России только в случае, если с этим будет согласен народ Украины, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в ходе слушаний в сенате.

(Почему-то кажется, что это проблемой не будет).

Скептики призывают не верить в антироссийский настрой Тиллерсона и Трампа.

Oleg Kozyrev

Зря вы удивлены антироссийскими высказываниями запутинца Тиллерсона. Слушайте, он льет елей на уши республиканцам, чтобы те его назначение на пост не завернули. А как назначат его госсекретарем - первый будет к нашистам на Селигер ездить, да с Шуваловым корги разводить.

Сергей Марков

Трамп на пресс конференции решал только одну задачу - обеспечить спокойный переход власти к нему, включая утверждение всей его администрации в Конгрессе. Поэтому все его слова не надо брать всерьез.

Отдельно патриоты радовались тому, что большая часть вопросов, заданных новому президенту и госсекретарю, так или иначе была связана с Россией.



Всех живо интересовало не только отношение Трампа к России, но и то, как он отреагирует на обнародованный накануне доклад, в котором утверждалось, что у ФСБ имеется компромат на избранного президента. То, что пресс-секретарь Путина успел опровергнуть правдивость этих сведений, комментаторов только раззадорило.



Многие ждали серьезных последствий.

Павел Пряников

Два месяца прошло с избрания Трампа. И теперь понятно, что его избрание было необходимо Америке - чтобы показать всю гниль правого популизма, а в целом - всю гниль и слабость местного истеблишмента (включая Обаму и его команду), погрязшего в безделье и самолюбовании. Верхушка думала, что наступил "Дивный новый мир" по всему миру (и уж подавно в Америке). И тут - на тебе. А вот чтобы не забывались.

Не сработала и хвалёная система "предохранителя", задуманная отцами-основателями - коллегия выборщиков. Если и вправду окажется, что Россия манипулировала трампистами, то вообще встанет вопрос о какой-то политической "перестройке" в Америке. И радующимся ослаблению США: многополярный мир - это две мировые войны в XX веке.

Sotnik Alexander

Доклад по Трампу. Его, действительно, могли шантажировать со стороны Путина и ФСБ..

Речь о встречах Трампа с проститутками в президентском номере отеля Ritz Carlton, где ранее останавливались Барак Обама с супругой.

Окружение Трампа, в том числе руководитель его предвыборной кампании Пол Манафорт и политический советник Картер Пейдж, как утверждается в отчетах, имело «хорошо законспирированные связи» с российским руководством...

Трамп-гейт набирает обороты?

Taras Berezovets

Обнародование сенсационной информации о якобы имевших место контактах между избирательным штабом Дональда Трампа и Кремлем, случившееся накануне 20 января, дня инаугурации 45-го президента США, может иметь долгосрочные и критические последствия для всей политической системы Америки. Прецедентов подобного начала президентского срока в Белом доме найти практически невозможно. Разве что в очень далёком 1876 году, когда республиканец Ратерфорд Хейс отправил в небытие демократа Сэмюэла Тилдена с перевесом в 1 голос (185 голосов выборщиков против 184-х). Победа Хейса стала возможна благодаря мошенничеству с подсчетом голосов.

Сегодня главная опасность для Трампа заключается в том, что он может глубоко завязнуть в последствиях скандала, что существенно осложнит процесс формирования нового правительства и приведет к потере его поддержки в Конгрессе. Одной из первых жертв скандала может стать близкий к Трампу Картер Пейдж, которого подозревают в контактах с Игорем Сечиным и Игорем Дивейкиным.

Обвинения в адрес Трампа со стороны анонимного экс-агента MI6 пока не выглядят убедительными, тем не менее, игнорировать выводы четырех руководителей спецслужб Джеймса Коми (FBI), Джеймса Клэппера (DNI), Джона Бреннана (CIA) и Майкла Роджерса (NSA) о вмешательстве российской разведки в американские выборы выглядит крайне недальновидным решением. Позиция Трампа может привести к конфликту с американским разведывательным сообществом, независимо от того, что руководителей большинства разведок новый президент заменит на свои кандидатуры.

Импичмент Трампа, тем не менее, пока крайне маловероятен. Реальным основанием для начала процедуры могут стать только доказанные факты сотрудничества команды Трампа с русскими (несмотря на доклад в Buzzfeed, пока это выглядит малоубедительным). Трампу придется определяться и определяться быстро с тем, сдавать ли членов своей команды и как выстраивать контакты с Кремлем. Слишком быстрое сближение с Путиным в свете скандала выглядит маловероятным, что подтверждает и сегодняшнее выступление кандидата на пост госсекретаря в команде Трампа Рекса Тиллерсона на слушаниях в Сенате, где он дистанцировался от России. В любом случае, Трамп получил громкий скандал еще до начала срока в Белом доме, что заставляет внимательно присмотреться к вице-президенту Майку Пенсу, который в случае форс-мажора будет исполнять обязанности президента.

Но в возможность форс-мажора поверили не все.

Nikolay Epplée

А где-нибудь принимают ставки на то, продержится ли Трамп до конца срока? Круто же, это кажется, довольно уникальная ситуация, когда спецслужбы при активной поддержке СМИ начинают публиковать компромат на президента своей страны еще до его вступления в должность.

UPD: Оказывается, это не спецслужбы, это блоггеры фейк слепили, а журналисты и политологи его съели.

Иван Яковина

Сначала сразу два американских СМИ опубликовали некий «секретный» доклад, который непонятно кем и по чьему заказу был составлен. Краткое содержание: во время поездки в Москву Трамп устраивал дикие оргии, заботливо записанные на видео ФСБ. Теперь Кремль будет шантажировать президента США этими пленками. Ужас-ужас. Честно говоря, от этого доклада настолько сильно тащит фейком, что даже не все медиа его опубликовали. Да и к тому же Трампа дискредитировать почти невозможно: он уже «засветился» в целой куче самых диких скандалов, еще один погоды не сделает.

Nikolai Rudensky

Венедиктов сказал, что пока еще не разобрался, есть ли компромат на Трампа, но к субботе, когда будет его программа "Персонально ваш", он все выяснит: "у меня до этого будет несколько встреч". Интересно с кем. #Эхоперлы

Реакцию Дональда Трампа на острые вопросы некоторые сравнивали с реакцией Владимира Путина.

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Vrubel Dmitry

Трамп во вступительном слове на пресс-конференции полностью перенял "методику Путина". Ни слова о российских хакерах, ни слова о вмешательстве в выборы, ни слова о компромате. Только о новой поликлинике в Кливленде.

Иван Яковина

Ни на один вопрос он толком не ответил, вилял из стороны в сторону, начинал рассказывать какие-то басни и просто нес околесицу. Кроме того, он отказался отвечать на вопросы тех СМИ, которые опубликовали доклад из новости выше - обиделся. Честно говоря, я впервые, наверное, пожалел всех американцев скопом: каково им будет жить при этом человеке, даже и представить не берусь.

Tatiana Narbut-kondratieva

"Кого вы слушаете? Откуда вы это взяли? Ах, СМИ! Они врут! Врут! Они все врут!" - так начал отвечать на вопросы жён и родственников п/л Курск ещё совсем новый тогда президент рф. Но в Америке, конечно, сходное с нашим продолжение невозможно. Как говаривали персонажи Синклера Льюиса

Yakovina Ivan

Трамп "отстрелялся". Все было так:

- Вы - российский шпион?

- Китай создает крепость в море, но будет нас уважать, а я - очень хороший. Всем пока!

От избранного президента досталось СМИ – за публикацию сомнительного документа – и разведслужбам, которые допустили "утечку" недостоверной информации.

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Nikolai Zlobin

Первая пресс-конференция Трампа: похоже, происходит возврат к традиционным для Америки жестким отношениям национальных СМИ и власти. Это хорошо для страны.

Valery Golitsyn

Посмотрел пресс-конференцию Трампа. Впервые вижу такой жесткий и публичный наезд на американское "разведсообщество" на таком уровне. Трамп просто деклассировал руководство всех многочисленных "контор", засветившихся в докладе про "кремлевских хакеров". Такого в послевоенной истории спецслужб не было. Помнится, даже в разгар критики "Иран-контрас" и "иракского досье ЦРУ" формулировки от первых лиц были очень сдержанными. А тут,- "позор" и "нацистская Германия". Думается, весной и летом нас ждут слезливые и наполненные отчаянными жалобами на несправедливость интервью отставников из ФБР, ЦРУ и АНБ. Досталось и CNN - названной распростанительницей фейков. Класс.

Во всем остальном, отмечают комментаторы, пресс-конференция Трампа оказалась не слишком похожа на пресс-конференции Путина.

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Elena Rykovtseva

Я еще раз пробую серьезно спросить: почему Трамп может сейчас на пресс-конференции указать на двоих своих сыновей и сказать: вот, сегодня здесь со мной мои дети, я передаю им управление своим бизнесом, и почему Путин не может ни на пресс-конференции ни на еще какой церемонии, ни в театре ни в цирке, ни на богослужении ни на инаугурации, ни при каких обстоятельствах он не может указать на двух своих дочерей и сказать: вот, сегодня здесь со мной мои дети.

Вот почему американские спецслужбы в состоянии обеспечить безопасность детей своего президента, а российские не в состоянии, то есть все что они могут, это вообще скрыть этих детей, переделать им фамилии, биографии, как бы применить к ним программу по защите свидетелей, будто их нет в природе. А так чтобы они были, чтобы их видели, и чтобы папа с ними гордо появлялся, и даже может быть когда-то публично передал им свой бизнес - это они не могут. В чем секрет американских спецслужб, которого не знают российские?

Natalia Marshalkovich

Может, потому, что американские президенты рано или поздно уходят и начинают жить более нормальной жизнью. И их семьи тоже. В отличие от стран, где на выход - только вперед ногами