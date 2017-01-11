Тиллерсон: Радио Свобода - важный канал информации для России

Кандидат в госсекретари Рекс Тиллерсон призвал поддерживать общение с народом России через имеющиеся механизмы, которые успешно показали себя в прошлом, такие, как Радио Свобода (он назвал Радио Свободная Европа).

Об этом он заявил, выступая в среду в ходе слушаний по утверждению его кандидатуры Комитетом по иностранным делам Сената США в Вашингтоне.

"Мы должны использовать возможность общаться с народом России через механизмы, которые были успешными в прошлом, например, Радио Свободная Европа", - подчеркнул он.

Тиллерсон отметил важность предоставления информации в Интернете в той мере, в какой у людей есть доступ к Интернету, так чтобы они имели доступ к фактам в том виде, в каком они существуют, к альтернативному изложению событий, которые представлены в России в основном через контролируемые Москвой СМИ.

Это важный способ информировать российский народ о том, каковы реалии в мире, заявил Тиллерсон. "Это очень важный инструмент, который должен быть использован," - отметил кандидат в государственные секретари во время слушаний.