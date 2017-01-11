Главу Samsung допросят по делу о коррупции в Южной Корее

В Южной Корее следственная комиссия вызвала на допрос вице-президента корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна по делу о коррупции во властных структурах страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По версии следствия, руководство компании в обмен на преимущества в бизнесе оказывало финансовую поддержку подруге президента Южной Кореи, которая обвиняется в злоупотреблении властью. Как сообщают местные СМИ, женщина, пользуясь своим положением, вынуждала южнокорейские корпорации жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам.

Следствие считает, что президенту Южной Кореи было известно о коррупционных схемах своей подруги. В декабре пардамент страны объявил ей импичмент. Теперь вопрос отстранения президента от должности в течение полугода рассмотрит южнокорейский Конституционный суд.