Кандидат в госсекретари: следовало дать жесткий ответ на захват Крыма

Кандидат в государственные секретари США Рекс Тиллерсон, что Западу следовало дать более жесткий ответ на аннексию Россией Крыма.

По его словам, российское руководство поняло бы жесткий ответ, который показал бы ему: "Да, взяли Крым, но дальше ни шагу".

Тиллерсон заявил, что захвата Крыма застал многих, в том числе и его самого, как частное лицо, врасплох.

По оценке Тиллерсона, излише мягкая реакция на захват Крыма привела к последующим действиям России – пересечению военной техники и личного состава границы с Восточной Украиной.

"Это было следующее незаконное действие", - отметил он.

"Думаю, что отсутствие очень жесткого и решительного ответа на захват Крыма было расценено российским руководством как слабость," - заявил Тиллерсон.

По его словам, он бы рекомендовал Украине собрать все свои военные силы и разместить их на восточной границе, предоставил бы ей оборонительное оружие, чтобы страна могла себя защитить, объявил бы, что США предоставит Украине разведывательное обеспечение и что НАТО или США будут вести наблюдение за воздушным пространством, чтобы засекать любые передвижения.

Вместе с тем, отвечая на вопрос сенатора Марко Рубио, который перечислил множество преступлений российского режима, в том числе бомбардировку Алеппо и Грозного, Тиллерсон отказался назвать президента Владимира Путина - "военным преступником". Он сказал, что для такого обвинения он не располагает достаточного количества сведений.