Власти Чечни сообщили о смерти 4 человек во время спецоперации

Власти Чечни сообщили о спецоперации, во время которой были убиты четверо человек и ещё несколько десятков — задержаны. Точное число задержанных не уточняется.

Как сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова, операция прошла недалеко от селения Цоци-юрт. Интернет-издание "Кавказский узел" сообщило о задержании 21 человека.

Днём ранее Кадыров объявил о задержании в Цоци-юрте группы молодых людей, готовивших, как он выразился, "тяжёлые преступления". Глава республики отметил, что среди задержанных — родственник застреленного в 2006 году Исы Мускиева, убившего более ста жителей Цоци-Юрта.