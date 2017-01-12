СМИ: сотрудников Госдумы обязали отчитываться о записях в соцсетях

На внутреннем сайте Госдумы появилось распоряжение, которое обязывает сотрудников нижней палаты российского парламента отчитываться о своих публичных высказываниях в интернете. Об этом сообщил "Коммерсанту" источник в аппарате Госдумы.

Чиновники должны заполнить специальную форму, указав данные о себе, а затем в пронумерованной графе проставить "адреса сайта" или "страницы сайта", на которых им размещалась "общедоступная информация ".

Несколько собеседников газеты отметили, что исполнить требование на практике будет затруднительно, поскольку в таблицу по отдельности необходимо заносить "все посты, выложенные в соцсетях".

Федеральный закон, обязывающий госслужащих отчитываться о своей публичной деятельности в интернете, приняли летом 2016 года. Согласно требованиям закона, предоставлять информацию о личных страницах в интернете должны госслужащие и претенденты на госслужбу. Сведения об информации, размещенной в интернете, госслужащие должны сдавать до 1 апреля каждого года.