Сенат США принял резолюцию об отмене "Обамакэр"

Сенат США принял резолюцию о подготовке к 27 января законопроекта об отказе от реформы медицинского страхования, закон о которой подписал покидающий свой пост президент Барак Обама.

На днях документ будет рассмотрен в Палате представителей.

Конгрессмены-республиканцы и избранный президент США Дональд Трамп считают отмену и последующую замену Obamacare ("Обамакэр") главным приоритетом внутренней политики. Трамп призывает республиканское большинство в Конгрессе сделать это как можно скорее.

Однако в последние дни многие республиканцы стали выражать обеспокоенность, поскольку в партии пока нет единого мнения по поводу нового проекта медицинского страхования.



