Форвард "Вашингтон Кэпиталз", российский хоккеист Александр Овечкин достиг отметки в тысячу очков по системе "гол плюс пас" за время выступления в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт".

Александр Овечкин стал 84-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который сумел набрать тысячу очков. Для этого ему потребовалось 880 матчей.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" занимает четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ, уступая лишь завершившим карьеру Алексею Ковалеву (1029), Александру Могильному (1032) и Сергею Федорову (1179). Рекордсменом же по этому показателю остается канадец Уэйн Гретцки – 2857 очков.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира – в 2008, 2012 и 2014 годах.