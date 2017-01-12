Митрополит Тихон назвал балет "Щелкунчик" "оккультной постановкой"

В Новосибирске на премьере оперы "Рождество" митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал балет Чайковского "Щелкунчик" "оккультной постановкой". Об этом сообщает издание "НГС. Новости".

В своем выступлении в Новосибирском театре оперы и балета митрополит заявил, что герой сказки Гофмана, Щелкунчик – "принц-оборотень". Опера "Рождество", по его словам, является альтернативой "Щелкунчику" и, если она будет принята, ее будут показывать каждый год. Директор театра согласен, заявил митрополит.

Композитор оперы "Рождество" — жена новосибирского священника Ираида Сальникова. Это не первая ее постановка в Новосибирском театре. В прошлом году она представляла публике ораторию о князе Владимире.

В 2015 году митрополит Тихон выступал против постановки оперы "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета. После его жалобы было заведено дело на директора театра Бориса Мездрича и режиссера оперы Тимофея Кулябина. Их обвинили в умышленном публичном осквернении религиозных символов. Позже суд дело прекратил. Тем не менее опера была снята с репертуара, а директор театра уволен.



