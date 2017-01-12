Клеппер: данные о компромате на Трампа разведка США не собирала

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер заявил, что американские разведывательные структуры не собирали данных о компромате на избранного президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ писали, что на недавнем брифинге Трампу доложили не только о российских хакерских атаках во время президентской кампании 2016 года, но и о некоей частной справке о якобы собранном на него в России компромате.

В опубликованном 11 января заявлении Клеппера подчеркивается, что во время брифинга разведслужбы просто выполнили свой профессиональный долг, представив Трампу полную картину по всем вопросам, которые могут касаться национальной безопасности.

По словам Клеппера, в ходе вчерашней беседы с Трампом они сошлись во мнении, что подобные информационные утечки "крайне вредны и наносят ущерб национальной безопасности".

На вчерашней пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что "подобные вещи вообще не должны были быть написаны, ни к кому не должны были попасть и уж тем более не должны были предаваться огласке".

Материал, о котором якобы идет речь, опубликовал накануне портал Buzzfeed, подчеркнув, что нет никаких доказательств правдивости содержащихся в нем утверждений.