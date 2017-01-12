Воспитательницу, осужденную за репост, поместили в карцер

Воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную по обвинению в порнографии за репост видеозаписи с издевательством над обнаженным ребенком, поместили в карцер на 15 суток. Об этом сообщил в фейсбуке ее муж Андрей Мясников.

"Наказание максимально строгое. Причины неизвестны", – написал он и добавил, что его предупреждали об ответных мерах в связи с общественным резонансом после приговора. Чудновец сейчас находится в СИЗО-2 в Шадринске.

8 ноября Катайский районный суд приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам за репост годовалой давности в социальной сети "Вконтакте". Адвокат Алексей Бушмаков обжаловал этот приговор. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку "полноты и объективности проведенного расследования". После этого суд сократил срок заключения до пяти месяцев.

Сама воспитательница утверждает, что лишь пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего.

В конце декабря на пресс-конференции Москве президент Владимир Путин пообещал обратить внимание на дело Евгении Чудновец, отметив, что не знаком с его обстоятельствами.