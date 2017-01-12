Глава комитета Госдумы по культуре против передачи Исаакия РПЦ

Глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом он заявил "Интерфаксу".

Говорухин считает, что в этом нет необходимости, так как в соборе и так идут богослужения.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. В то же время, по словам губернатора, собор сохранит музейные функции, арасходы на его содержание возьмет на себя церковь.

Однако уже на следующий день стало известно, что РПЦ рассчитывает на получение субсидий для поддержания храма в надлежащем состоянии.

Более ста тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить решение о передаче собора в ведение Русской православной церкви.

В среду участники политического движения "Весна" вывесили на колоннаде Исаакиевского собора плакат с надписью "Слава Богу не РПЦ", однако из-за противодействия полицейских активистам удалось разместить только часть баннера.

Петербургское отделение движения "Открытая Россия" выступило за создание широкой коалиции в защиту музея-памятника Исаакиевский собор, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 миллионов туристов, в виде налогов храм отдает в городской бюджет около 70 миллионов рублей. Богослужения в соборе, несмотря на музейный статус, с 1991 года проходят практические ежедневно. Ранее губернатор Петербурга отказывался вернуть собор РПЦ, ссылаясь на то, что он приносит городу прибыль.