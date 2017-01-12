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Глава комитета Госдумы по культуре против передачи Исаакия РПЦ

Президент Владимир Путин и кинорежиссер Станислав Говорухин (архивное фото)

Президент Владимир Путин и кинорежиссер Станислав Говорухин (архивное фото)

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Глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Об этом он заявил "Интерфаксу".

Говорухин считает, что в этом нет необходимости, так как в соборе и так идут богослужения.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. В то же время, по словам губернатора, собор сохранит музейные функции, арасходы на его содержание возьмет на себя церковь.

Однако уже на следующий день стало известно, что РПЦ рассчитывает на получение субсидий для поддержания храма в надлежащем состоянии.

Более ста тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить решение о передаче собора в ведение Русской православной церкви.

В среду участники политического движения "Весна" вывесили на колоннаде Исаакиевского собора плакат с надписью "Слава Богу не РПЦ", однако из-за противодействия полицейских активистам удалось разместить только часть баннера.

Петербургское отделение движения "Открытая Россия" выступило за создание широкой коалиции в защиту музея-памятника Исаакиевский собор, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более 3 миллионов туристов, в виде налогов храм отдает в городской бюджет около 70 миллионов рублей. Богослужения в соборе, несмотря на музейный статус, с 1991 года проходят практические ежедневно. Ранее губернатор Петербурга отказывался вернуть собор РПЦ, ссылаясь на то, что он приносит городу прибыль.

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