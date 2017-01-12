Польская оппозиция приостановила сидячую забастовку в Сейме

Польская оппозиция приостановила свою почти месячную сидячую забастовку в Сейме, начатую из-за нарушений прав СМИ и голосования по бюджету. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на главу оппозиционной партии "Право и справедливость" Гжегожа Схетыну.

"Учитывая, что мы смогли вернуть доступ СМИ в парламент, мы приостанавливаем наш протест," - сообщил журналистам Схетына,.

Оппозиционные депутаты занимали главный зал в парламенте с середины декабря из-за планов правящей партии "Право и справедливость" ограничить доступ СМИ и голосования по бюджету, которое, как считает центристская Гражданская платформа (ПO), было проведено незаконно.

ПиС отказался от планов по ограничению доступа к СМИ, но не согласился заново проголосовать по бюджету, как того требует ПО.

Заседание парламента отложено до 25 января.