На Украине запретили вещание российского телеканала "Дождь".

Как сообщает портал ЛIГА.net, в Национальном совете по телевидению и радиовещанию Украины подтвердили, что до середины февраля провайдеры обязаны прекратить ретрансляцию "Дождя".

По данным ЛIГА.net, член совета Сергей Костинский заявил, что решение связано с непризнанием телеканалом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в связи с трансляцией им российской рекламы (по украинским законам, иностранному телеканалу это запрещено).

Согласно информации телеканала "Дождь", на Украине его транслируют около 90 провайдеров, а доступ к нему имеют примерно полмиллиона домохозяйств.

Ранее на Украине было запрещено или ограничено вещание десятков российских телеканалов: 14 из них были обвинены в пропаганде войны и насилия на Украине, а другие транслировали коммерческую рекламу.

