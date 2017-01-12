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Переданный РПЦ Исаакиевский собор останется в собственности Петербурга

Исаакиевский собор в Петербурге

Исаакиевский собор в Петербурге

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Исаакиевский собор безвозмездно передадут в пользование Российской православной церкви, но собственником останется Петербург.

Как заявил 12 января на пресс-конференции в петербургской епархии вице-губернатор Михаил Мокрецов, решение продиктовано тем, что в соборе остаются музейные ценности, которые нужно специально охранять.

Ранее в четверг против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин.

О переходе собора в ведение церкви официально объявил 10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Более ста тысяч человек подписали онлайн-петицию с требованием отменить это решение.

Ежегодно Исаакиевский собор посещают более трех миллионов туристов. При этом там проходят богослужения.

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