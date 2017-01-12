В Грузии партия Саакашвили размежевалась с бывшим президентом

Почти половина политсовета оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) и абсолютное большинство депутатов, избранных в парламент от этой партии, заявили о выходе из ЕНД, размежевании с Михаилом Саакашвили и создании новой политической организации.

Бывший мэр Тбилиси, Гиги Угулава, недавно освободившийся из тюрьмы, где он отбывал срок за должностное преступление, заявил на специальном брифинге, что Саакашвили "разрушил "Единое национальное движение" тем, что всячески цеплялся за власть в партии".

Главной причиной разногласий между двумя фракциями в ЕНД стал вопрос об избрании нового председателя партии вместо Михаила Саакашвили, который формально не занимал этот пост после фактического бегства из Грузии в конце 2013 года и потери грузинского гражданства вслед за вступлением в гражданство Украины.

Вопрос об избрании нового председателя партии должен был решиться на партийном съезде 20 января, но фракция, оппонирующая Михаилу Саакашвили во главе с Гиги Угулавой, сочла, что съезд проводится с нарушением регламента, а попытки сохранить партийное единство потеряли смысл в результате фундаментальных разногласий между бывшими однопартийцами. По всем опросам, большинство рядовых членов партии, в отличие от партийное элиты, по- прежнему поддерживает бывшего президента.