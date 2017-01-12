Президентский стиль. Эфир в 19.05

Смена политического стиля: как должен вести себя и выглядеть президент новейшего времени? Эмоциональность как элемент политического шоу. Прощальные слезы Барака Обамы и экспрессивная лексика Дональда Трампа: новая политическая традиция? Почему журналисты были невежливы с Трампом, а Трамп груб с журналистами? Как повлияла последняя президентская кампания в Америке на представления о нормах мирового политического процесса? Что намерено делать американское общество и медиа с так называемыми “русским следом” и “русским компроматом” в информационной кампании вокруг Дональда Трампа? Трамп как “богатый и знаменитый”, гламурный персонаж, хозяин конкурсов красоты и супруг известной модели.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты"; Эндрю Рот, корреспондент московского бюро "The Washington Post"; Александр Морозов, политолог (Германия); Владимир Абаринов, корреспондент РС в Вашингтоне; Василий Гатов, медиаэксперт (США); Мария Липман, политолог, главный редактор журнала "Контрапункт" (США).

Ведет программу Елена Фанайлова



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