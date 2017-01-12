Во Франции отпущен под залог Рамуш Харадинай

Власти Франции отпустили под залог бывшего главу правительства Косова Рамуша Харадиная.

Позже суд примет решение по вопросу о выдаче Харадиная Сербии, власти которой подозревают его в военных преступлениях. Во время войны за независимость края от Сербии в 1998–1999 годах Харадинай был начальником штаба албанской повстанческой Армии освобождения Косова.

48-летний Харадинай был задержан 4 января во французском городе Кольмар.

Международный трибунал ООН по бывшей Югославии дважды судил и оправдал его – за недостаточностью улик (в 2008 и 2012 годах).

В 2004 году Харадинай возглавил правительство тогда еще сербского края Косово, но через 100 дней ушел в отставку, поскольку был вызван в трибунал в Гааге.

11 января премьер-министр Косова Иса Мустафа назвал "абсолютно незаконным" подписанный Сербией международный ордер на арест Харадиная.