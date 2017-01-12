Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Во Франции отпущен под залог Рамуш Харадинай

Рамуш Харадинай

Рамуш Харадинай

Смотреть комментарии

Власти Франции отпустили под залог бывшего главу правительства Косова Рамуша Харадиная.

Позже суд примет решение по вопросу о выдаче Харадиная Сербии, власти которой подозревают его в военных преступлениях. Во время войны за независимость края от Сербии в 1998–1999 годах Харадинай был начальником штаба албанской повстанческой Армии освобождения Косова.

48-летний Харадинай был задержан 4 января во французском городе Кольмар.

Международный трибунал ООН по бывшей Югославии дважды судил и оправдал его – за недостаточностью улик (в 2008 и 2012 годах).

В 2004 году Харадинай возглавил правительство тогда еще сербского края Косово, но через 100 дней ушел в отставку, поскольку был вызван в трибунал в Гааге.

11 января премьер-министр Косова Иса Мустафа назвал "абсолютно незаконным" подписанный Сербией международный ордер на арест Харадиная.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG