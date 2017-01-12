Депутаты Европарламента: Мальта превратилась в "налоговую гавань"

Мальта, которая с 1 января стала на 6 месяцев председателем Европейского союза, подверглась критике со стороны депутатов Европарламента от Партии "зеленых" за свою налоговую политику. В специальном докладе по этому поводу отмечается, что налог, которым облагаются некоторые зарегистрированные на Мальте компании, составляет всего 5 процентов – в несколько раз меньше, чем в среднем по ЕС.

Доклад заказала группа депутатов Европейского парламента из Партии "зеленых". Его выводы были оглашены меньше чем через 2 недели после того, как Мальта стала председателем Евросоюза. Подготовил доклад профессор Бизнес-школы Ноттингемского университета Томас Фачо, видный международный налоговый эксперт.

В докладе утверждается, что налоговая система Мальты наносит ущерб другим европейским странам. По данным Фачо, Мальта помогла транснациональным корпорациям избегать уплаты налогов в размере 14 миллиардов евро в течение трех лет, с 2012 по 2015 год. Это деньги, которые не попали в государственную казну европейских стран. В документе отмечается, что по критериям Европейской комиссии Мальту можно фактически называть "налоговой гаванью". Руководство Мальты эти обвинения отвергает.

Корпоративный налог в Бельгии и Франции составляет около 30 процентов, в Великобритании - 20 процентов и в Германии – тоже около 30 процентов. Официально Мальта имеет самый высокий корпоративный налог в Европе – 35 процентов, но если считать очень щедрые возвраты на дивиденды, то реальный налог, согласно выводам Фачо, составляет всего 5 процентов.

По мнению "зеленых", налоговая политика Мальты лишает другие европейские страны крупных бюджетных денег. Кроме того, председательство Мальты в ЕС приходится на момент, когда Евросоюз готовит ужесточение контроля над транснациональными корпорациями. Министры финансов в этом году должны обсудить предложение – обязывать корпорации, работающие в Европе, детально раскрыть свою прибыль и свои уплаченные налоги в каждой отдельной стране. Европейский союз также обещал до конца года предоставить список налоговых убежищ, действующих на территории ЕС. Однако борцы за финансовую прозрачность корпораций в Евросоюзе опасаются, что Мальта не проявит политическую волю, чтобы продвигать эти инициативы.