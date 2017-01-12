Маккейн "не верит" в "перезагрузку" отношений России и США

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что США и Россия не смогут "перезагрузить" отношения после вступления Дональда Трампа в должность американского президента.

В интвервью Deutsche Welle Маккейн подчеркнул, что попытка построить новые отношения с Москвой провалилась уже у трёх президентов США —Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. По его словам, единственно верная политика в отношении России — "достижение мира через силу". При этом сенатор не смог ответить на вопрос, способен ли Дональд Трамп на такой диалог.

На пресс-конференции 11 января Трамп заявил, что России нужно дать шанс для улучшения отношений с Вашингтоном. При этом избранный президент США не стал комментировать, сможет ли он наладить контакт с президентом России Владимиром Путиным.