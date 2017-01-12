Трамп выдвинул Джулиани на пост эксперта по кибербезопасности

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на пост ведущего эксперта администрации по вопросам кибербезопасности в частных компаниях.



В сообщении пресс-службы Трампа говорится, что Джулиани будет делиться своим опытом и оценками по вопросам, касающимся кибербезопасности в частном секторе, а также по вопросу о тех возможностях решения этих проблем, которые вырабатываются в частном секторе.

Сейчас Рудольф Джулиани – председатель компании Greenberg Еaurig, занимающейся вопросами кибербезопасности.