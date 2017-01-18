Ритуальная кампания

Представьте себе дурно воспитанного сторожевого пса, который в ответственный момент бросает свой пост и устремляется за проходящим мимо котом. Пес – не саботажник, о нет! Он всего лишь по-новому расставляет приоритеты в меру собственного, то есть собачьего, понимания сиюминутной конъюнктуры. Он, конечно, не забывает, что человек доверил ему охрану чего-то важного, но именно сейчас погоня за котом представляется псу делом значительно более важным.

Вот так примерно и российское государство. Оно не способно эффективно защитить своих граждан от инфляции, безработицы, экологического кризиса, высокого уровня преступности, низкого уровня жизни, скверных дорог, дураков во власти и так далее – но не потому, что не желает этим заниматься принципиально, а поскольку ему некогда. Вы тут потерпите пока, отмахивается государство на бегу. Сами видите, у нас проблемы посерьезнее: позавчера мы помогали олимпийцам разобраться с их мочой, вчера давили бульдозерами иностранную еду, а сегодня шлем войска на выручку этого видного мужчины – короля далекой воюющей страны.

Недавно государство с таким же пугающим энтузиазмом взялось защищать население от курения, успев уже далеко продвинуться на этом поприще. Если раньше упаковки сигарет были обезображены только устрашающими надписями, то теперь к ним добавились еще и жутковатые картинки в духе советского Санпросвета. Ограничена продажа табачных изделий вблизи учебных заведений и медицинских учреждений. Владельцам магазинов (кроме специализированных) даже при наличии официальной лицензии на торговлю табачными изделиями категорически возбраняется выставлять ассортимент на витрины и надлежит прятать пачки за непрозрачными щитами, объясняя на словах, что есть в наличии и чего нет. Запрещено курение в общественных местах. Ушли в прошлое "залы для курящих", в ресторанах и кафе курить нельзя вообще. Еще пару лет назад пассажиры поездов дальнего следования могли затянуться сигаретой в тамбурах, но теперь вся территория поезда для курильщиков запретна.

Высшее руководство страны будет официально признано бессмертным

И это лишь предварительный этап кампании. В прессе появились тезисы новой антитабачной концепции, разработанной Минздравом РФ на 2017–2022 годы. Среди планируемых мер выделяются следующие: полный запрет курения в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта, на расстоянии менее трех метров от входов в пешеходные переходы. Предлагается ограничить курение на балконах квартир, запретить продажу сигарет на кассах супермаркетов (даже если этих сигарет не видно), увеличить рабочий день курильщиков на время перекуров, без компенсации... Что объединяет перечисленные меры? Прежде всего, запретительный их характер, доходящий до абсурда (воображаю, как будут метаться покупатели по супермаркетам, не найдя сигарет в знакомых местах, а продавцы не смогут им даже подсказать, где искать, – иначе это уже недопустимая реклама!). Но не только.

Вторая особенность российской антитабачной кампании – естественное продолжение первой. В Европе и США тоже, как известно, борются с курением, однако при этом относятся к потребителям табака с понимаем, стараются учитывать их интересы и, главное, не унижают их достоинства. Везде, где требуется, есть специально оборудованные площадки, где курящие граждане могут отдаться своей мелкой слабости, не мешая всем прочим. В России же борьба идет не с социальным явлением как таковым, но прежде всего с его живыми субъектами, российскими курильщиками, и больше смахивает на тотальное издевательство. Государство – словно латентный садист: дай ему только повод на законных основаниях помучить граждан, и оно тотчас же сделает их жизнь невыносимой.

Третья особенность – очевидное лицемерие разработчиков концепции. Мы наблюдаем не за фронтальным наступлением на зло, то есть на табак, который, как и спиртное, приносит в казну немалый доход (и потому при любой погоде останется в продаже), а с ритуальными фланговыми атаками. Специалисты Минздрава играют в пропагандистские игры, скрывая сигареты, формально фиксируя их отсутствие и рапортуя об очередных победах. С таким же успехом Минздрав завтра может объявить и о поэтапной ликвидации в России смертности: "нехорошую" статистику спрячут от посторонних глаз, кладбища превратят в режимные объекты, а некрологи ликвидируют как жанр. Рядовые граждане, ушедшие в мир иной, будут считаться, например, канувшими за рубеж или пропавшими без вести... Ну а высшее руководство страны будет официально признано бессмертным.

Роман Арбитман – саратовский писатель

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