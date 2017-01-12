Адвокатская палата проверит действия защитника Оксаны Севастиди

Адвокатская палата Краснодарского края возбудила дисциплинарное производство в отношении адвоката Руслана Зурнаджяна, защищавшего интересы жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осуждённой на 7 лет за СМС-сообщение о передвижении российских войск в 2008 году незадолго до войны с Грузией.

Об этом говорится в ответе региональной адвокатской палаты на запрос, направленный Общероссийским общественным движением "За права человека". Дело юриста будет рассмотрено 26 января.

В начале декабря 2016 года стало известно, что Оксана Севастиди была приговорена к семи годам лишения свободы по статье о государственной измене. По словам Севастиди, предоставленный государством адвокат Зурнаджян ни разу за полтора года не посетил ее в следственном изоляторе, а после суда не подал апелляцию на приговор.

В настоящее время интересы Севастиди представляет адвокат Иван Павлов. Он пытался добиться восстановлении срока обжалования приговора, но получил отказ. Дело о продлении срока апелляции будет передано в Верховный суд России.