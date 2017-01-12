Human Rights Watch: послевоенная система прав человека под угрозой

Подъем популистских лидеров в Соединенных Штатах и Европе представляет собой серьезную угрозу для защиты основных прав человека и при этом способствует злоупотреблениям со стороны диктаторов по всему миру. Об этом говорится в докладе World Report 2017 правозащитной организации Хьюман Райтс Вотч.

В докладе отмечается, что избрание Дональда Трампа президентом США после кампании ненависти и нетерпимости, а также растущее влияние в Западной Европе политических партий, которые отвергают универсальные права, поставили под угрозу послевоенную систему прав человека.

Так называемые "сильные лидеры" в России, Турции, на Филиппинах и в Китае поставили во главе угла свой авторитет, а не подотчетность государственного управления и верховенства права, как гаранта процветания и безопасности. Эти тенденции, подкрепленные пропагандистскими операциями, очерняют правовые нормы и презирают фактический анализ, а также представляют собой прямой вызов законам и институтам, которые способствуют достоинству, терпимости и равенству, отмечает Хьюман Райтс Вотч.

В докладе World Report, который составляет 687 страниц, его 27-е издание, Human Rights Watch рассматривает практики в области прав человека в более чем 90 странах. В частности, доклад отмечает, что в России Владимир Путин ответил на недовольство населения в 2011 году репрессивной повесткой дня, в том числе драконовскими ограничениями на свободу слова и собраний, беспрецедентными санкциями на инакомыслие, а также законами, строго ограничивающими независимые группы.