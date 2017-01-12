В Польше приветствовали прибытие военных из США

Американские военнослужащие и военная техника прибыли в Польшу 12 января и были радостно встречены как помощь в укреплении безопасности. Москва расценивает развертывание войск как "угрозу" своей безопасности.

Некоторые жители размахивали американскими флагами и приветствовали первую группу из 3,5 тысяч военнослужащих США, которые пересекли границу со стороны Германии и направились в Жагань, где они будут размещены. Американские военные будут размещены в семи странах региона веерообразным образом.

"Это исполнение мечты", – сказал Михал Барановский, директор Германского фонда Маршалла в Варшаве. "И это не просто символическое присутствие, но и реальная мощь".

Администрация президента США Барака Обамы приняла решение развернуть американские войска в 2014 году, чтобы успокоить союзников в регионе после действий России против Украины. Россия крайне критически восприняла эти развертывания.

"Эти действия угрожают нашим интересам, нашей безопасности", – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина 12 января. "Тем более что речь идет о третьей стороне, которая наращивает свое военное присутствие вблизи наших границ".