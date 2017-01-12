Санкт-Петербург: акция против передачи РПЦ Исаакиевского собора

Группа из 10 гражданских активистов, называющих себя "Свидетелями Конституции", пришли к Исаакиевскому собору и читали основной закон страны, стоя на коленях. Этим они хотели подчеркнуть светский характер государства, напомнить о том, что культурные ценности являются достоянием всего народа. Участники акции опасаются, что после передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви его музейные функции могут сильно пострадать.

По словам одного из организаторов акции Алексея Сергеева, хотя руководители страны любят говорить о России, поднимающейся с колен, у него есть ощущение, что Россию, наоборот, ставят на колени. По мнению активиста, РПЦ становится все более влиятельной политической силой, и таким образом, светский характер государства теряется.

Другой организатор акции, Алексей Назаров, подчеркивает, что он читал именно те положения 14 статьи Конституции, где говорится о светском характере государства, о том, что никакая религия в нем не может устанавливаться в качестве обязательной, что все религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. В конце акции все ее участники поднялись с колен и прочли этот фрагмент Конституции хором.

Чтение слушали около 10 сотрудников полиции, которые, вопреки обыкновению, не переписывали паспортные данные участников акции, а только снимали ее на видео.

Акции против передачи Исаакиевского собора Церкви будут продолжены. К тому же, Алексей Назаров, которые работает в кино, собирается запустить проект по распространению в Интернете фотографий храмов Петербурга и Ленинградской области, находящихся в запущенном состоянии. Активисты уверены, что если Церковь не может содержать имеющиеся у нее храмы, то вряд ли нужно отдавать ей такой большой собор – культурное достояние всей страны.