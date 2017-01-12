В США проверят действия ФБР во время предвыборной кампании

Специальное подразделение министерства юстиции США проведёт внутреннее расследование действий ФБР во время прошлогодней предвыборной кампании, сообщает телеканал ABC News.

По словам генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровица, расследование затронет решение спецслужб обнародовать информацию о расследовании в отношении кандидата от демократов Хиллари Клинтон незадолго до выборов. ФБР могут обвинить в злоупотреблении и раскрытии конфиденциальной информации.

Менее чем за две недели до голосования стало известно, что ФБР возобновит расследование утечки служебной электронной почты Клинтон в связи с обнаружением новых писем. За два дня до выборов спецслужбы объявили о прекращении следствия. После победы Дональда Трампа штаб Клинтон обвинил директора ФБР в её поражении на выборах.

С 2009 по 2013 годы Клинтон, занимавшая тогда должность госсекретаря США, пользовалась частным сервером для служебной переписки, нарушив тем самым американские правила информационной безопасности.​