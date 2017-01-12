Кто ответит за Дадина?

Что происходит с заключенными, которые вслед за Ильдаром Дадиным рассказали о пытках в колониях Карелии?

Марьяна Торочешникова: "Прокурорам следует обратить внимание на ситуацию с соблюдением прав заключенных", - заявил на днях Владимир Путин. Многие журналисты расценили это как реакцию главы государства на многочисленные сообщения последнего времени о пытках в колониях и историю российского активиста Ильдара Дадина.

Если кто-то еще не знает, Дадин первым в России был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в одиночных пикетах. В ноябре прошлого года он в письме, отправленном жене из колонии, рассказал, что сотрудники колонии номер 7 в городе Сегежа его систематически избивают, запугивают и угрожают ему убийством. После многочисленных проверок и заявлений руководства ФСИН о том, что рассказы Дадина не подтвердились, он пропал. Целый месяц родственники, правозащитники и журналисты пытались его разыскать, но безуспешно. Только в начале января - после широкой общественной кампании с требованием сообщить о месте нахождения и состоянии здоровья Ильдара Дадина - стало известно, что его перевели в одну из алтайских колоний – образцовую, если верить словам уполномоченного по правам человека Москальковой. О том, насколько это соответствует действительности, мы тоже поговорим, но чуть позже.

А сейчас я представляю гостей в студии Радио Свобода – это супруга Ильдара Дадина Анастасия Зотова и руководитель Движения "За права человека" Лев Пономарев. На видеосвязи из Барнаула с нами председатель Общественной наблюдательной комиссии Алтайского края трех созывов Александр Гончаренко.

Анастасия, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с Ильдаром, в каких условиях он находится. Я знаю, что вам удалось с ним переговорить по телефону. О чем он вам сообщил?

Анастасия Зотова: Да, сейчас, к счастью, мы знаем, где находится Ильдар. И насколько я могу судить, с ним все хорошо.

Действительно, 37 дней мы не знали, где находится Ильдар. И узнали, где он, только 8 января. Я подозреваю, что общественная кампания тут даже ни при чем. Дело в том, что Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить, где находится Ильдар, и срок был поставлен – до 9 января. Собственно, 8 января они и сообщили.

Марьяна Торочешникова: То есть в самый последний момент.

Анастасия Зотова: Нам удалось добиться того, что Ильдар позвонил мне. Я держала наготове диктофон, аудиозапись я выложила, чтобы все могли узнать, как Ильдар описывает свое текущее положение.

Ильдар рассказал, что его везли месяц потому, что он находился больше 20 дней в Тюмени. То есть могли бы довезти до Алтайского края и за неделю, но вот предпочли оставить надолго в пересылочном СИЗО. И сегодня адвокат Алексей Липцер, который посетил Ильдара, выяснил, что в Тюмени ему кололи какие-то витаминки, потому что у него нашли малокровие, и как бы пролечивали все это время от малокровия.

Со слов Ильдара, везде его встречали как VIP-персону, больше не били, относятся хорошо, называют уважительно "на вы". В принципе, в таких условиях, как он сказал, сидеть можно.

Но он очень переживает за тех людей, которые остались в Карелии, потому что боится, что их продолжают бить. И действительно, адвокаты, которые ездят к карельским заключенным не только в колонию ИК-7, где сидел Ильдар, но и в другие колонии – ИК-1, ЛИУ-4, подтверждают, что избиения заключенных продолжаются, несмотря на скандал, несмотря на посещение Карелии уполномоченного по правам человека Москальковой и членами СПЧ Чиковым и Каляпиным.

Марьяна Торочешникова: И об этом очень важно поговорить. Ведь когда началась проверка по заявлениям Ильдара Дадина об избиениях и пытках в колонии, туда приехали комиссии и начали "шерстить" сразу несколько колоний. И правозащитники тоже взбудоражились. И вы начали искать людей, заявляющих о противоправном поведении представителей администрации. А много ли было таких заявлений? Что вам удалось выяснить, Лев Александрович?

Лев Пономарев: Сейчас мы знаем, что во всех пяти колониях Карелии людей пытают. Но для того чтобы получить полную информацию, нужно знать заранее, к кому обратиться. Мы сейчас наладили некий "конвейер". Мы посылаем туда адвокатов из Москвы, но в основном из Питера, потому что это ближе, и говорим: "Ты должен встретиться с тем-то и тем-то", - называем фамилию, имя и отчество. И он выписывает себе ордер. А новых людей, которых пытают, всегда трудно найти. Но постепенно круг расширяется, потому что адвокат берет показания у одного, проводит адвокатский опрос, а тот говорит: "А били еще и этого", - называет фамилию, имя и отчество. Тогда в следующий раз другой адвокат едет к другим. Поэтому постепенно мы увеличиваем круг людей, у которых мы взяли заявления о пытках, и сейчас у нас около 20 заявлений о пытках по конкретным людям. И это все оформлено в виде адвокатских опросов, когда адвокат собственной рукой пишет, а человек подписывает свои показания. То есть эту работу мы наладили.

Но Следственный комитет тоже наладил свою работу - и нам идут уже отказы в возбуждении уголовных дел. Я понимал, что будут отказы, поэтому мы с самого начала написали письмо на имя Бастрыкина, председателя федерального Следственного комитета, и на имя генерального прокурора: "Именно вам надо взять этот случай под свой контроль". Мы хотели, чтобы следственная бригада центрального аппарата, которую бы назначил Бастрыкин, поехала туда и расследовала бы это дело. Ничего подобного! Все спустили вниз. И это делают сейчас те следователи, которые находятся в районе города Сегежа. Совершенно очевидно, что они все аффилированы, то есть связаны коррупционными связями.

Марьяна Торочешникова: С вашей точки зрения. Это ваше личное оценочное мнение.

Лев Пономарев: Да, мое личное оценочное мнение. Ведь коррупция – это необязательно взятка, а это - знакомство, использование служебного положения.

Марьяна Торочешникова: Соответственно, уголовные дела не возбуждаются.

Лев Пономарев: Не возбуждаются. И уже отказы есть. Сегодня мы написали открытое обращение генеральному прокурору России, где мы просим его выполнять поручение президента (а не просто делать вид, что оно выполняется) и направить туда из Москвы, из центрального аппарата Генеральной прокуратуры надзирающих прокуроров, которые бы проверили законность отказа в возбуждении уголовных дел по тем заявлениям, которые уже существуют. А нам уже по четырем человекам отказали – по Дадину и еще по трем.

Марьяна Торочешникова: В общем, вы сделали "подарок" прокурорам в День прокуратуры Российской Федерации. Как раз сегодня его отмечают.

А накануне Владимир Путин поздравлял сотрудников российской прокуратуры с этим праздником – 295 лет ведомству исполнилось в 2017 году. И помимо всего прочего, он обратил их внимание на необходимость внимательнее контролировать ситуацию, связанную с соблюдением прав человека в местах лишения свободы.

Давайте посмотрим короткий фрагмент выступления Владимира Путина.

Владимир Путин: Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их право на медицинскую помощь и иные права должны, безусловно, соблюдаться.

Лев Пономарев: Иные права – не подвергаться пыткам и избиениям.

Марьяна Торочешникова: То, о чем сказал Владимир Путин, предусмотрено всеми существующими уже в Российской Федерации законами. Другое дело, что это не исполняется.

Более того, насколько мне известно, в лучшем случае следственные органы отказывают в возбуждении уголовных дел, но могут начать и преследование людей, которые жаловались.

Анастасия, пока разворачивалась вся история с вашим мужем, предпринимались ли какие-то попытки оказать давление на него, на вас, на других людей, которые вместе с ним сидели и могли бы выступить в качестве свидетелей по этому делу?

Анастасия Зотова: На него оказывать давление бесполезно – он слишком упрямый. Даже когда шла речь о его жизни, он говорил: "Я хочу остаться в этой колонии, чтобы спасти других людей".

Его посадили с так называемым "активистом", который сотрудничает с администрацией, чтобы устроить драку, отправить его в помещение камерного типа. Таким образом, его лишили длительных свиданий. То есть нам теперь положены только короткие свидания – четыре часа через стекло и по телефонной трубке.

Кроме того, угрожали завести уголовное дело "за клевету". Потом Валерий Максименко, замглавы ФСИН сказал какую-то глупость: "Мы заставим его вернуть миллион рублей за то, что его возили на медосмотр". Правда, в тот же день позвонил мне и сказал: "Ну, это несерьезно, никто на него в суд подавать не будет, вы не переживайте".

Марьяна Торочешникова: Но они действительно рассматривали такую возможность – предъявить иск к вам...

Анастасия Зотова: Я думаю, что они просто пугали. Вряд ли они действительно собирались предъявить иск. Хотя всего можно ожидать.

Теперь Ильдар в безопасности в Алтайском крае. И я думаю, что ничего с ним уже не произойдет. Но с другими заключенными – вполне может произойти. В ИК-7 есть человек по фамилии Габзаев, который вместе с Ильдаром заявил о пытках. Он говорил с Татьяной Москальковой. Сейчас местный Следственный комитет проверяет Габзаева на "ложный донос". И вроде хотят завести на него дело за нападение на охранников.

Марьяна Торочешникова: То есть вместо того, чтобы заниматься расследованием преступлений со стороны охранников, администрации колонии...

Анастасия Зотова: Да. Более того, на других людей в ИК-7 тоже оказывается давление. Человек по фамилии Шургая сейчас для ФСИН наиболее опасен тем, что у него видимые следы повреждений: у него переломаны ребра, распухшая нога, травма позвоночника, еще какие-то травмы. Ну, видно, что человека били. К Шургая приезжали высшие чины из ФСИН Петрозаводска и говорили: "Быстро отказывайся от своих показаний, а то мы тебя сделаем инвалидом, мы тебе прибавим срок. Ничего хорошего тебе не будет, если ты будешь упорствовать". Он сам об этом рассказывал. И он сказал, что он действительно очень боится.

К другим людям, которые заявляли об избиениях, например, к Нагоеву тоже ходили и говорили: "Быстро отказывайся от того, что ты наговорил".

То есть, можно сказать, ко всем приходят, но, наверное, не всем угрожают.