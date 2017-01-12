"Новая газета" опубликовала брошюры о Сирии для чеченских военнослужащих

Среди военнослужащих 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии распространяются обучающие брошюры по Сирии с рекомендациями на время сухопутной операции. Об этом пишет "Новая газета", получившая пособия, как утверждается, от неназванного сотрудника чеченского батальона "Север", входящего в 46-ю бригаду.

Первая брошюра называется "Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)" и представляет собой иллюстрированный разговорник. Название второго пособия — "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской арабской республике". В нём дается краткая информация о стране, её язык, праздники, валюта и обычаи. Специалисты, с которыми консультировалась газета, сравнили брошюры с памятками для воинов-интернационалистов в Афганистане.

В начале декабря российские СМИ сообщили об отправке "чеченского спецназа" для охраны сирийской авиабазы Хмеймим, где дислоцированы российские войска и авиация. Глава республики Рамзан Кадыров опроверг эту информацию.