Обама наградил вице-президента США Джозефа Байдена Медалью Свободы

Президент США Барак Обама наградил Медалью Свободы вице-президента Джозефа Байдена, чьи полномочия на этом посту закончатся 20 января.

На пресс-конференции в Белом доме Обама назвал Байдена лучшим вице-президентом в истории США. Получая награду, вице-президент прослезился. Медаль Свободы присуждается американским президентом и является одной из наивысших гражданских наград. Её вручают за особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США.

Байден вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. После ухода с должности он намерен продолжить политическую деятельность в рядах Демократической партии США.