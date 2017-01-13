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Парламент Турции продолжает менять конституцию

Дебаты в турецком парламенте (12 января 2017 г.)

Дебаты в турецком парламенте (12 января 2017 г.)

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В парламенте Турции продолжается рассмотрение конституционной реформы, которая означает переход страны к президентской республике.

Вечером в четверг и к утру пятницы были одобрены новые статьи основного закона. Роль парламента снижена до контрольной, а исполнительная власть президента кардинально расширена: прежде всего, он теперь может снимать и назначать министров. Кроме того, глава государства получает право состоять в политической партии.

Всего по инициативе президента Реджепа Эрдогана и правящей Партии справедливости и развития в основной закон Турции вносятся 18 новых статей.

Причем партия заявила, что если законодатели не одобрят предложенные конституционные поправки, то будут объявлены досрочные парламентские выборы.

Оппозиционные партии считают, что принятые изменения ведут к авторитаризму.

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