Полицейский получил 8 лет за избиение задержанного до смерти

Суд в Новосибирске приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего сотрудника уголовного розыска Сергея Коломойца. Он признан виновным в убийстве задержанного. Мужчина, которого по ошибке заподозрили в педофилии, получил смертельные травмы во время допроса в отделении полиции. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Новосибирской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 46-летнего мужчину задержали 8 августа 2015 года и доставили в районный отдел полиции. Уже вечером к задержанному вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила его в больницу, где он умер через несколько дней. Эксперты установили, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Летом 2014 года суд в Казани приговорил восьмерых бывших сотрудников ОВД "Дальний" к различным срокам заключения, признав их виновными в пытках задержанных. Это дело вызвало большой общественный резонанс. О пытках и избиениях в полиции неоднократно заявляли правозащитники.