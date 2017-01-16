Дни шоковой терапии

Президента всегда выбирает часть электората и, в соответствии с законами США, это может быть даже не большинство. Это неизбежная проблема демократии: как быть со всеми остальными, чьи ожидания обмануты? Выход есть, и хотя он может показаться некоторым чистой риторикой, этикет скрашивает многим из нас неприятные стороны жизни. Поэтому стало уже традицией, что новоизбранный президент, вступая в должность, обращается к тем, кто не отдал голоса за него, с обещанием быть президентом для всех граждан страны. Если мне не изменяет память, такое обещание давал и Джордж Буш-младший, вполне искренне, на мой взгляд, хотя вышло в конечном счете по-разному.

Пока что очень трудно себе представить, как авторам инаугурационной речи Дональда Трампа удастся втиснуть в нее подобную формулу. В США президентские кампании длятся очень долго и сильно поляризуют публику, а трамповская печально выделялась даже на этом фоне. Но, как правило, после выборов атмосферу стараются разрядить, чтобы облегчить приход к власти новой администрации, и президент Барак Обама уже внес в этот процесс свою лепту. Однако о Трампе этого не скажешь. Прогнозы насчет того, что после 8 ноября наступит фаза постепенного примирения, оказались ошибочными. В 2-3 часа пополуночи избранный президент регулярно заступает на вахту в "Твиттере" и поносит там своих врагов, реальных и воображаемых. Иногда Трамп, впрочем, выражает сочувствие жертвам террора и другие похвальные чувства, но досужие аналитики определили, что такие твиты поступают не с андроида, а с айфона, и что их, надо полагать, постят сотрудники президентской команды, чтобы лишний раз не обременять своего шефа милосердием.

Примирения явно не желает и противная сторона, то есть избиратели, голосовавшие против Трампа. В какой-то степени их отчаяние и досаду выразила голливудская актриса Мерил Стрип в выступлении по поводу вручения ей награды Golden Globe. Она с отвращением припомнила эпизод из предвыборной кампании Трампа, когда он передразнивал журналиста-инвалида, без обиняков дала понять, что новый президент ее не представляет. Со Стрип, пожалуй, согласится не только голливудская аудитория, но также миллионы американцев латиноамериканского происхождения и мусульманского вероисповедания, которых кандидат месяцами уверял в своем глубоком нерасположении к ним. В общем, если призыв к единению и прозвучит, поверить в его искренность многим будет трудно.

Дональд Трамп предпочитает общаться с населением непосредственно, минуя прессу, которую не без оснований подозревает в неприязни к себе. К удивлению многих, он даже после победы продолжал поездки по стране для встреч со своими сторонниками, хотя нужды в этом уже не было, кроме разве желания погреться в лучах триумфа. Когда Трамп наконец согласился провести первую за полгода пресс-конференцию, его ждал неприятный сюрприз: в прессу просочились сведения о его слишком тесных контактах с Россией, о неблаговидном поведении в московском отеле и о наличии у Кремля компрометирующих материалов, могущих послужить орудием для шантажа. Доклад с этими сведениями составлен из материалов, заказанных частному сыскному агенству в Великобритании – судя по всему, кампанией Хиллари Клинтон или враждебными кандидату своей партии республиканцами. Доклад содержит очевидные ошибки, никаких подтверждений приведенной в нем информации нет - настолько нет, что респектабельная The New York Тimes отказалась его публиковать. Это сделал менее разборчивый новостной сайт BuzzFeed. Тем не менее ФБР нашло этот документ достойным доверия и ознакомило с его содержанием как Барака Обаму, так и самого Трампа, хотя этот последний поначалу необъяснимо отрицал такое знакомство.

Мы живем в годину шоковой терапии, и терапия в данном случае, как это обычно бывает, состоит не в том, чтобы изменить неблаговидную реальность, а чтобы с ней смириться

Если оставить в стороне скабрезные детали, обращает на себя внимание утверждение о том, что представители республиканского кандидата в ходе избирательной кампании поддерживали контакты с агентами Кремля и координировали с ними сливы информации, компрометирующие Хиллари Клинтон. Если эти данные подтвердятся, ситуация чревата обвинением в государственной измене. Однако, судя по всему, инаугурация пройдет своим чередом, и Трамп переедет, наконец в Белый дом – к вящему облегчению ньюйоркцев, уставших платить за его охрану и преодолевать заторы в центре города. Совершенно невозможно вообразить, что даже в самых благоприятных обстоятельствах есть возможность в считаные дни собрать доказательства и возбудить уголовное дело.

Голливудский эпизод был вполне предсказуем, но и повседневную жизнь назвать сейчас нормальной язык не повернется. В воздухе висит ожидание, что не сегодня-завтра произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее (хотя многое уже и произошло), а в повседневном общении царит вооруженная настороженность наподобие той, которую можно было наблюдать в России после Крыма, Донбасса и малайзийского "Боинга". Собеседники посылают друг другу мысленные зонды, пытаясь выведать (даже прежде чем откроют рот), как другая сторона относится "ко всему этому". Похоже, мы живем в годину шоковой терапии, и терапия в данном случае, как это обычно бывает, состоит не в том, чтобы изменить неблаговидную реальность, а чтобы с ней смириться. И вся надежда у стороны, не принимающей участия в ликовании, на то, что все-таки удастся не смириться, не принять реальность за неизбежность.

Алексей Цветков – нью-йоркский публицист и политический комментатор

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